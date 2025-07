Kyrie Irving répond aux critiques de Kevin Durant !

Kyrie Irving a finalement répondu aux récentes déclarations de Kevin Durant concernant l’implosion du Big 3 des Brooklyn Nets. Lors d’un live Twitch mardi soir, le meneur a contesté la version de son ancien coéquipier qui l’accusait, ainsi que James Harden, de manque d’engagement.

Brooklyn ne voulait pas vraiment d’Irving selon le joueur

Dans un podcast récent avec Steve Nash, Durant avait suggéré que l’échec de la superteam était largement dû au manque d’implication d’Irving et Harden. Une version des faits que conteste fermement l’actuel joueur des Dallas Mavericks.

« Brooklyn, j’aurais aimé qu’on ait eu la chance d’apprendre à se connaître avant, parce qu’ils ne me voulaient pas vraiment comme ça », a déclaré Irving. « Et c’est juste moi, c’est ma perspective. Maintenant, est-ce qu’ils me voulaient dans l’équipe ? Bien sûr, on peut dire ça. Mais Kenny Atkinson ne me voulait pas vraiment comme ça, mec. Ils ne me voulaient pas comme ça. Ils voulaient K. Et c’est mon point de vue, d’accord ? C’est l’information que j’ai recueillie après mon départ. »

Cette révélation confirme les rapports antérieurs selon lesquels les Nets étaient entièrement concentrés sur Durant mais avaient des réserves concernant Irving s’il n’était pas accompagné de l’ancien MVP.

Les demandes de libération révélées

Irving a également révélé avoir demandé sa libération durant la controverse vaccinale de 2021, quand il était suspendu pour avoir refusé de se conformer aux mandats de vaccination de la ville de New York.

« Même les gens avec qui j’étais en affaires étaient pro-vaccin », a expliqué Irving. « Je me dis, OK, regardez, c’est bien, mais laissez-moi juste en dehors de ça et laissez-moi aller ailleurs. J’ai même dit aux Nets de me libérer. J’ai dit : ‘Yo, pouvez-vous s’il vous plaît juste me libérer ?’ Et, évidemment, la situation financière – situation différente, je suis putain de Kyrie. Je dis ça très conscient de ma position, mais ils n’allaient pas juste me laisser partir. »

Le passage d’Irving à Brooklyn restera marqué par les performances sur le terrain mais aussi par les polémiques, notamment sa suspension pour avoir promu un film antisémite. Il a finalement forcé son transfert à Dallas en février 2023, mettant fin à une ère tumultueuse. Irving a tenu à préciser qu’il n’était pas en « conflit » avec Durant ou Nash, contestant simplement la notion d’engagement : « Tout le monde ne va pas être engagé de la façon dont vous voulez qu’il soit engagé. »