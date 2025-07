Summer League 2025 : Kyle Filipowski et d’autres révélations à suivre de près !

La Summer League NBA 2025 a révélé ses véritables stars, et ce ne sont pas forcément celles attendues. Alors que les regards se tournaient vers Cooper Flagg, Dylan Harper ou encore Bronny James, d’autres joueurs ont brillé statistiquement pour décrocher une place dans les équipes All-Summer League.

Kyle Filipowski survole la compétition avec le Jazz

L’intérieur du Utah Jazz Kyle Filipowski (2,11m, 113kg) a littéralement explosé lors de ses trois matchs à Las Vegas. Le sophomore, sélectionné au second tour de la draft 2024, a compilé des moyennes de 29,3 points par match, le meilleur total de la compétition, avec 7,7 rebonds et 2,3 passes décisives.

The NBA 2K26 Summer League Most Valuable Player:@utahjazz forward Kyle Filipowski 🏆 pic.twitter.com/vNEWgLUmAO — NBA Communications (@NBAPR) July 22, 2025

Son efficacité offensive a été remarquable : 56,1% aux tirs, 39,1% à 3-points sur 7,7 tentatives par match. Ses performances incluent notamment un match à 35 points et 11 rebonds, et un autre à 32 points, 6 rebonds et 5 passes. Cette domination a été si évidente que le Jazz l’a retiré de la compétition après seulement trois rencontres.

Ron Holland II (Pistons) complète cette première équipe avec 21,7 points de moyenne et un remarquable 52,8/46,7/76,9 aux tirs. « C’était incroyable. J’ai passé un excellent été », a confié Holland selon Pistons.com. « J’ai beaucoup travaillé en salle avec Fred (Vinson) et Jarrett Jack, regardé beaucoup de vidéos de Cade (Cunningham) pour comprendre le rythme du jeu. »

Terrence Shannon Jr. (Timberwolves) s’est également distingué avec 22,7 points, 6,0 rebonds et 5,0 passes en moins de 30 minutes par match. Tim Connelly, président des opérations basketball des Wolves, a salué ses progrès : « Nous pensons qu’il a la capacité d’être un joueur élite des deux côtés du terrain. Sa ténacité, son approche du jeu, son éthique de travail sont exceptionnelles. »

Une deuxième équipe relevée menée par Nique Clifford

La deuxième équipe All-Summer League comprend Nique Clifford (Kings), qui a affiché des statistiques complètes avec 18,5 points, 6,5 rebonds, 5,0 passes et 1,8 contres, tout en shootant à 58,3% et 52,9% à 3-points.

David Jones-Garcia (Spurs) a brillé avec 21,3 points par match à Las Vegas sur un excellent 51,7/50/90 aux tirs. Ajay Mitchell (Thunder), KJ Simpson (Hornets) et A.J. Lawson (Raptors) complètent cette sélection grâce à leurs performances polyvalentes et leur impact sur leurs équipes respectives.