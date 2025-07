Tidjane Salaün remporte la Summer League avec Charlotte contre les Kings de Maxime Raynaud (83-78)

Prestigieux tournoi de présaison pour développer les jeunes joueurs, la NBA Summer League de Las Vegas allait couronner un Français cet été quoi qu’il arrive entre les Charlotte Hornets de Tidjane Salaün et les Sacramento Kings de Maxime Raynaud et Daniel Batcho. Ce sont bien les joueurs de Caroline du Nord qui l’ont emporté (83-78) face aux Kings, au terme d’un match animé.

The Charlotte Hornets are #NBA2KSummerLeague Champions! Undefeated in Vegas 🏆 pic.twitter.com/rKg2bYkGUm — NBA (@NBA) July 21, 2025

L’ancien joueur de Cholet n’a toutefois pas pris part à la finale du tournoi, Salaün étant touché par une tendinite au talon d’Achille. Le sophomore français s’est toutefois montré lors du tournoi, avec 14 points à 45% d’adresse globale et 5,7 passes de moyenne en 24 minutes, après une saison rookie frustrante. Durant la finale, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a pu observer depuis le banc l’excellente performance du rookie Kon Knueppel. Le shooteur formé à Duke a livré 21 points à 8/21 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes en 33 minutes aux Hornets, ce qui lui permet par ailleurs de terminer MVP de la compétition.

NO. 4 PICK KON KNUEPPEL LEADS THE @hornets TO THE CHAMPIONSHIP IN VEGAS 🏆 🐝 21 PTS

🐝 5 REB

🐝 4 3PM#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/MaIfk73GF9 — NBA (@NBA) July 21, 2025

Du côté de Sacramento, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a achevé son très bon tournoi par une dernière perf plus discrète, derrière celui qui devient son concurrent numéro 1 au poste de pivot en NBA, Isaac Jones (24 points, 11 rebonds après ses 36 points en demi-finale). L’ancien de Stanford s’est contenté de 9 points à 4/11 aux tirs, mais 7 rebonds, 1 interception et 2 contres tout de même en 21 minutes, avec un +/- positif (+3) contrairement à celui de Jones (-4), alors qu’il était plutôt replacé au poste 4.

Maxime Raynaud throws one down with two hands 😤 Sacramento looking to take the #NBA2KSummerLeague Championship! pic.twitter.com/Lb5Yo4GiN8 — NBA TV (@NBATV) July 21, 2025

Le dernier Français concerné Daniel Batcho (2,10 m, 23 ans) n’a quant à lui pas pris part à la rencontre, victime d’un turnover limité et de la concurrence de Jones et Raynaud chez les Kings. Si Batcho ne sera certainement pas conservé après cette expérience, Raynaud a pour sa part marqué des points dans sa franchise, autant par ses capacités sportives, mais aussi son intelligence de jeu et de compréhension. Il ne fait aucun doute que le grand ami de Victor Wembanyama aura de la place pour s’exprimer cette saison.