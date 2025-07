Un espoir de Saint-Quentin débarque à Poissy

Omar-Femi Alaby-Badiane (2,00 m, 21 ans) fait son retour à Poissy. Passé par le club en U15 France lors de la saison 2017-2018, l’ailier de 2,00 m s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière en rejoignant le Poissy Basket Association. Il arrive en provenance de Saint-Quentin, où il s’est illustré cette saison en Espoirs ELITE.

Un profil complet qui a brillé à Saint-Quentin

Auteur d’une saison solide avec Saint-Quentin en Espoirs ELITE, Omar-Femi Alaby-Badiane a tourné à 11,5 points, 5,1 rebonds et 2,2 passes décisives en 30 matchs. Joueur mobile, capable de scorer à mi-distance comme derrière l’arc, l’ancien joueur du Portel et de Nanterre se distingue également par son activité défensive.

Le Poissy Basket Association, maintenu en Nationale 1 pour la saison 2025-2026, accueille ainsi un jeune joueur à la trajectoire ascendante. Le club a officialisé sa signature dans un communiqué enthousiaste, soulignant le retour d’un « ancien joueur U15 France à Poissy-Versailles » et sa progression constante.

PROFIL JOUEUR Omar-Femi ALABY-BADIANE Poste(s): Arrière Taille: 200 cm Âge: 21 ans (12/07/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 11,5 #46 REB 5,1 #38 PD 2,2 #60

Un retour aux sources pour grandir encore

« Issu d’une famille de basketteurs et doté d’un tir sérieux derrière l’arc, le jeune Omar va continuer à se développer à nos côtés et sera précieux en sortie de banc », a commenté le staff technique pisciacais. Dans un effectif tourné vers la jeunesse et l’énergie, le poste 3/4 apportera de la profondeur et des solutions des deux côtés du terrain.

Encore jeune (20 ans), Omar-Femi Alaby-Badiane incarne parfaitement la stratégie de développement de Poissy, qui s’appuie sur des profils en devenir originaires de l’Île-de-France pour construire sa dynamique. Son retour dans un environnement qu’il connaît pourrait favoriser son intégration rapide et sa montée en puissance.