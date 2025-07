En sortie du SLUC Nancy, Isaiah Washington s’envole vers la Russie

Le grand exode des nancéens est de plus en plus étalé géographiquement. Après l’Allemagne pour Zacharie Perrin, l’Espagne pour Clément Frisch ou la Serbie pour Shevon Thompson, un autre cadre de l’équipe s’exporte encore plus loin. Cinquième meilleur marqueur de l’équipe de Sylvain Lautié la saison dernière, Isaiah Washington (1,85 m, 27 ans) a signé du côté de la Russie au Pari Nizhny Novgorod, en VTB League. Il rejoint cette ville de la Russie centrale située entre Moscou et Kazan. Et signe dans un club seulement composé de Russes, qui n’a plus l’habitude d’accueillir des étrangers. Novgorod a terminé en 7e position du classement (sur 12) la saison dernière, avant de se faire éliminer au premier tour des playoffs par les futurs champions, le CSKA Moscou.

PROFIL JOUEUR Isaiah WASHINGTON Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 27 ans (20/07/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,7 #88 REB 2 #154 PD 2,9 #45

En Betclic ÉLITE, Washington compilait 8,9 points à 43,6% aux tirs (dont 33% à 3-points), 2,0 rebonds et 3,0 passes décisives en 19 minutes de moyenne. L’international centrafricain n’avait été utilisé que 5 petites minutes par le staff lors du match de play-in perdu contre Saint-Quentin. Des envies de départ secouaient le meneur en fin de saison, mais le SLUC avait fait le forcing pour le garder pour pallier les défaillances physiques de Chris Clemons. Leur complémentarité laissant à désirer, il a finalement évolué dans l’ombre de ce dernier, à part quand il était blessé. Avant Nancy, le natif de Manatthan avait déjà un petit tour d’Europe après la NCAA, en passant notamment par l’Allemagne, la Slovaquie ou le Monténégro.