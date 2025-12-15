Recherche
NCAA

Amaël L’Étang et Yaphet Moundi en vue avant l’entrée dans les matches de conférence

NCAA - Amaël L’Étang et Yaphet Moundi se sont illustrés ce week-end en NCAA. À l’approche de la fin de l’année 2025 et alors que les matches de conférence arrivent, les deux Français ont signé des performances individuelles solides, l’un dans une large victoire, l’autre malgré une courte défaite face à un adversaire majeur.
00h00
Amaël L’Étang et Yaphet Moundi en vue avant l’entrée dans les matches de conférence

Amaël L’Etang s’impose comme un joueur majeur à Dayton

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Amaël L’Étang continue de monter en puissance avec Dayton, tandis que Yaphet Moundi confirme son rôle majeur à San José State. Avant d’entrer dans le cœur de la saison NCAA, les deux Français ont marqué les esprits par leur impact dans la raquette, chacun à sa manière.

Amaël L’Étang, un double-double autoritaire avec Dayton

Le Toulousain Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans) a livré une prestation très complète lors de la large victoire de Dayton contre North Florida (84-61). En 26 minutes, le pivot des Flyers a compilé un solide double-double avec 14 points et 14 rebonds, dont 6 offensifs, confirmant son importance dans le jeu intérieur de son équipe.

Très actif près du cercle, le sophomore (deuxième année) a dominé le rebond, offert de nombreuses secondes chances à Dayton et protégé la raquette avec autorité (2 contres). S’il a connu de la réussite mitigée derrière l’arc (0/4 à 3-points), son impact est venu de son engagement physique, de sa mobilité pour un joueur de sa taille et de sa capacité à finir dans le trafic.

Avec 6 tirs réussis sur 12 et une présence constante dans la peinture, Amaël L’Étang continue de montrer une progression régulière et une fiabilité précieuse à l’approche des matches de conférence.

Yaphet Moundi, un récital offensif malgré la défaite

De son côté, Yaphet Moundi (2,00 m, 24 ans) s’est distingué dans un contexte plus difficile, alors que son compatriote et coéquipier Japhet Moupadele n’a pas joué. Face au programme voisin de Stanford, le Franco-Camerounais de San Jose State a réalisé une prestation offensive de très haut niveau malgré la courte défaite des Spartans (82-86).

Meilleur marqueur du match, le Parisien a inscrit 26 points en seulement 26 minutes, avec une efficacité remarquable (8/14 au tir) et surtout une énorme activité pour provoquer des fautes. Auteur d’un impressionnant 10/11 sur la ligne, le senior (dernière année) a constamment mis la défense adverse sous pression en attaquant le cercle.

Très précieux au rebond offensif (4 prises), Yaphet Moundi a également apporté son énergie et son impact physique, incarnant pleinement son rôle d’intérieur mobile et combatif. Sans être un shooteur extérieur, l’ancien espoir du Portel a su faire la différence par sa puissance, son toucher près du cercle et son sens du jeu dans la peinture.

Des signaux forts avant la phase décisive

À l’approche des matches de conférence, ces deux sorties confirment la bonne dynamique de ces deux Français en NCAA. Amaël L’Étang s’impose de plus en plus comme un point d’ancrage intérieur fiable à Dayton, tandis que Yaphet Moundi continue d’assumer un rôle majeur à San José State, aux côtés de . Deux profils différents, mais un même impact dans la raquette, au moment où la saison universitaire entre dans sa phase la plus exigeante.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
