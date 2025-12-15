Amaël L’Étang et Yaphet Moundi en vue avant l’entrée dans les matches de conférence

Amaël L’Étang continue de monter en puissance avec Dayton, tandis que Yaphet Moundi confirme son rôle majeur à San José State. Avant d’entrer dans le cœur de la saison NCAA, les deux Français ont marqué les esprits par leur impact dans la raquette, chacun à sa manière.

Amaël L’Étang, un double-double autoritaire avec Dayton

Le Toulousain Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans) a livré une prestation très complète lors de la large victoire de Dayton contre North Florida (84-61). En 26 minutes, le pivot des Flyers a compilé un solide double-double avec 14 points et 14 rebonds, dont 6 offensifs, confirmant son importance dans le jeu intérieur de son équipe.

Très actif près du cercle, le sophomore (deuxième année) a dominé le rebond, offert de nombreuses secondes chances à Dayton et protégé la raquette avec autorité (2 contres). S’il a connu de la réussite mitigée derrière l’arc (0/4 à 3-points), son impact est venu de son engagement physique, de sa mobilité pour un joueur de sa taille et de sa capacité à finir dans le trafic.

Avec 6 tirs réussis sur 12 et une présence constante dans la peinture, Amaël L’Étang continue de montrer une progression régulière et une fiabilité précieuse à l’approche des matches de conférence.

🇫🇷 Amaël L’Étang

7’1” Sophomore Center | Dayton Flyers – NCAA Amaël L’Étang delivered a strong all-around interior performance in Dayton’s 84–61 win over North Florida, controlling the paint on both ends and making a clear impact with his size, motor, and rebounding presence.… pic.twitter.com/nVHd951pxy — Scouting lab (@scouting_lab) December 14, 2025

Yaphet Moundi, un récital offensif malgré la défaite

De son côté, Yaphet Moundi (2,00 m, 24 ans) s’est distingué dans un contexte plus difficile, alors que son compatriote et coéquipier Japhet Moupadele n’a pas joué. Face au programme voisin de Stanford, le Franco-Camerounais de San Jose State a réalisé une prestation offensive de très haut niveau malgré la courte défaite des Spartans (82-86).

Meilleur marqueur du match, le Parisien a inscrit 26 points en seulement 26 minutes, avec une efficacité remarquable (8/14 au tir) et surtout une énorme activité pour provoquer des fautes. Auteur d’un impressionnant 10/11 sur la ligne, le senior (dernière année) a constamment mis la défense adverse sous pression en attaquant le cercle.

Très précieux au rebond offensif (4 prises), Yaphet Moundi a également apporté son énergie et son impact physique, incarnant pleinement son rôle d’intérieur mobile et combatif. Sans être un shooteur extérieur, l’ancien espoir du Portel a su faire la différence par sa puissance, son toucher près du cercle et son sens du jeu dans la peinture.

🇫🇷 Yaphet Moundi

6’8” Forward | Senior | San José State Spartans – NCAA French senior Yaphet Moundi delivered a high-level offensive performance despite the loss, leading all scorers and consistently putting pressure on the defense against Stanford. 📊 vs Stanford (L 82–86)

26… pic.twitter.com/f92osgLkV9 — Scouting lab (@scouting_lab) December 14, 2025

Des signaux forts avant la phase décisive

À l’approche des matches de conférence, ces deux sorties confirment la bonne dynamique de ces deux Français en NCAA. Amaël L’Étang s’impose de plus en plus comme un point d’ancrage intérieur fiable à Dayton, tandis que Yaphet Moundi continue d’assumer un rôle majeur à San José State, aux côtés de . Deux profils différents, mais un même impact dans la raquette, au moment où la saison universitaire entre dans sa phase la plus exigeante.