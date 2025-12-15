Recherche
À l’étranger

Petr Cornélie, étincelant, gâche les débuts encourageants d’Alexandre Chassang en Turquie

Turquie - Pour son premier match en Turquie, Alexandre Chassang a livré une prestation intéressante, mais il est tombé sur un Petr Cornélie étincelant lors de la victoire d’Erokspor à Mersin en SuperLig (BSL).
00h00
Petr Cornélie étincelant (26 d'éval) lors de la victoire d'Erokspor à Mersin

Alexandre Chassang (2,05 m, 31 ans) a effectué ses débuts en Turquie ce week-end, à l’occasion de la réception Erokspor. Dans une rencontre serrée, remportée 88 à 83 par les visiteurs, le duel franco-français a tourné à l’avantage de Petr Cornelie, auteur d’une performance de haut niveau pour permettre à Erokspor de se relancer après une série compliquée en SuperLig turque (BSL).

– Journée 11

Petr Cornélie en patron pour Erokspor

Face à Mersin, Erokspor a pu compter sur un Petr Cornelie omniprésent. L’ailier-fort français a compilé 14 points, 11 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d’évaluation en 39 minutes. Une prestation complète, symbole de son importance dans le collectif stambouliote.

Petr CORNELIE
Petr CORNELIE
14
PTS
11
REB
5
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MER
83 88
Ero

Sur l’ensemble de la saison, l’ancien monégasque tourne à 9,9 points, 5,8 rebonds et 1,7 passe décisive pour 12,5 d’évaluation en 22 minutes de moyenne après dix matchs de championnat. Ce succès à Mersin met fin à une série de trois défaites consécutives pour Erokspor, qui affiche désormais un bilan presque équilibré (5 victoires et 6 défaites).

Au classement, Erokspor occupe la 9e place de SuperLig, aux portes des playoffs, dans un championnat toujours très dense.

Des débuts encourageants pour Alexandre Chassang

Côté Mersin, Alexandre Chassang peut tout de même retenir du positif de cette première sortie sous ses nouvelles couleurs. En 23 minutes de jeu, l’intérieur français a compilé 9 points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 14 d’évaluation. Une prestation solide, qui constitue la troisième meilleure évaluation de son équipe.

Alexandre CHASSANG
Alexandre CHASSANG
9
PTS
4
REB
3
PDE
Logo Basketbol Super Ligi
MER
83 88
Ero

Seuls deux autres joueurs passés par la France ont fait mieux statistiquement pour Mersin : le champion de France 2018 Justin Cobbs, auteur de 20 points, et l’ancien Roannais Ronald March, crédité de 16 points. Malgré cette performance collective intéressante, Mersin s’incline et reste englué dans le bas du classement.

Avec un bilan de 3 victoires pour 8 défaites, le club occupe la 13e place de SuperLig, loin de ses ambitions initiales.

LIRE AUSSI

Un calendrier chargé pour Mersin

Pas le temps de s’attarder sur cette défaite pour Chassang et Mersin. Le club turc enchaîne rapidement avec un rendez-vous européen dans deux jours face à Ostende en Ligue des Champions (BCL), avant un match de championnat le 21 contre Bursaspor.

Cette rencontre sera marquée par les retrouvailles avec Landry Nnoko, ancien pivot de Gravelines-Dunkerque, pour un duel de milieu de tableau. Deux occasions importantes pour l’ancien Dijonnais d’aller chercher son premier succès sous ses nouvelles couleurs.

