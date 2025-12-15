« C’était win or die » : Gérald Ayayi savoure l’exploit de Cholet Basket à Villeurbanne

En déplacement à Villeurbanne pour la 11e journée de Betclic ÉLITE, Cholet Basket a livré l’une de ses prestations les plus abouties de la saison. Face à l’ASVEL de Thomas Heurtel et Nando De Colo, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont su faire preuve de maîtrise et de sang-froid pour s’imposer au bout du suspense (85-87). Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans), encore très solide, a résumé l’état d’esprit choletais après la rencontre.

Un succès de prestige construit dans la durée

En difficulté ces dernières semaines dans le jeu, Cholet Basket a affiché un tout autre visage à l’Astroballe. Sérieux, disciplinés et solidaires, les Choletais ont su imposer leur rythme, avant de résister au retour de l’ASVEL dans les dernières minutes.

Porté par un excellent Aaron Towo-Nansi (15 points en 17 minutes), Cholet a d’abord pris les commandes, avant de voir Villeurbanne revenir dans la partie. Mais cette fois, CB n’a pas craqué, s’offrant un succès mérité et précieux pour la suite de la saison.

Gérald Ayayi, leader des deux côtés du terrain

Meilleur joueur statistique de Cholet Basket sur cette rencontre, Gérald Ayayi a compilé 18 points, 2 rebonds et 6 passes décisives pour 16 d’évaluation en 26 minutes. Une performance dans la continuité de son début de saison, lui qui tourne à 13,1 points, 4,5 rebonds et 3,2 passes pour 13,9 d’évaluation en 23 minutes de moyenne après 11 matchs de Betclic ÉLITE.

Après la rencontre, l’arrière choletais a insisté sur l’état d’esprit collectif affiché par son équipe, au micro de La Chaîne L’Équipe :

« Le maître mot était quart-temps après quart-temps, je pense que c’est ce que l’on a fait. On n’a pas regardé les erreurs, on a continué à avancer, c’est ce qu’il avait manqué dans les matchs précédents où on s’agaçait un peu sur nos erreurs. C’était win or die. »

Une dynamique à confirmer face aux cadors d’EuroLeague

PROFIL JOUEUR Gerald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 13,1 #28 REB 4,5 #39 PD 3,2 #39

Si Ayayi a également souligné la satisfaction de ses performances individuelles, il a surtout rappelé l’importance du collectif :

« Individuellement ma saison est très satisfaisante, mais cela ne serait rien si collectivement ce n’était pas abouti. Je suis vraiment content d’arriver à performer individuellement mais aussi à amener mes coéquipiers avec moi. »

Prochain match en coupe d’Europe face à la Joventut le 17 décembre pour la 6e journée de Ligue des Champions. Après déplacement à Paris dimanche prochain, puis la réception de Monaco le 23 décembre, Cholet Basket a parfaitement lancé sa série d’affrontements face aux équipes d’EuroLeague. De quoi continuer à croire, plus que jamais, à une qualification en Leaders Cup.