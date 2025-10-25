Gérald Ayayi (Cholet Basket) : « C’est une fierté mais aussi un soulagement » après sa première sélection en équipe de France

Pour la première fois de sa carrière, Gerald Ayayi (1,91 m, 24 ans) va porter le maillot bleu. Le sélectionneur de l’équipe de France, Frédéric Fauthoux, a convoqué l’arrière de Cholet Basket pour la fenêtre internationale de novembre. Une nouvelle que le joueur a accueillie avec beaucoup d’émotion.

Une première convocation synonyme de fierté

Dans une saison 2025-2026 où il confirme son statut de cadre à Cholet Basket, Gérald Ayayi voit ses efforts récompensés. Joueur le plus utilisé sur le terrain par son entraîneur Fabrice Lefrançois cette saison, l’ancien Bordelais et Palois tourne à 7,5 points, 6,7 rebonds et 4 passes décisives pour 10 d’évaluation en 23 minutes en Betclic Elite et 13,3 points, 3,3 rebonds et 4,3 passes pour 16,7 d’évaluation en 21 minutes sur la scène européenne en BCL.

L’arrière choletais fait partie des douze joueurs qui affronteront la Belgique à Rouen le 28 novembre, avant un possible second match le 1er décembre en Finlande.

En attendant il savoure pleinement cette étape majeure dans sa carrière. « C’est une première sélection donc il y a d’abord beaucoup de fierté et c’est bien sûr une vraie satisfaction. Ça récompense plusieurs années de travail. Boris Diaw m’a appelé hier (jeudi) soir pour me faire parvenir la bonne nouvelle donc je suis vraiment très heureux », a-t-il confié à Ouest-France.

PROFIL JOUEUR Gerald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 24 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,5 #100 REB 6,5 #12 PD 4 #25

Un symbole de travail et de persévérance

Depuis trois saisons où il progresse année après année, Gérald Ayayi s’est affirmé comme un joueur complet et constant au sein de Cholet Basket. À l’aise des deux côtés du terrain, il s’est imposé comme l’un des arrières les plus fiables de Betclic Élite. Sa première convocation chez les Bleus s’inscrit dans une continuité logique.

« C’est une fierté mais aussi un soulagement. C’est la preuve que le travail paye », ajoute-t-il. L’arrière bordelais rejoindra donc le groupe France à partir du 24 novembre pour débuter le stage préparatoire à Rouen, avant de disputer son tout premier match international quelques jours plus tard.

Une place à défendre chez les Bleus

Le staff des Bleus accueillera deux renforts supplémentaires le 28 novembre, avec les arrivées de Matthew Strazel (AS Monaco) et Bodian Massa (ASVEL). Frédéric Fauthoux devra alors retirer deux joueurs de son groupe, une décision que le Choletais espère éviter grâce à sa détermination. Quoi qu’il en soit, cette première sélection représente une étape symbolique pour Gérald Ayayi, qui rejoint ainsi la lignée des Choletais ayant porté le maillot tricolore et marche également dans les pas de ses frères et sœurs Joël et Valériane, internationaux eux aussi.