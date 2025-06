Gérald Ayayi reste à Cholet Basket pour 2025-2026 et jouera la BCL

Gerald Ayayi (1,91 m, 23 ans) continuera de porter le maillot de Cholet Basket la saison prochaine. Selon Ouest-France et Le Courrier de l’Ouest, l’arrière français de 23 ans n’a pas activé sa clause de sortie et honorera sa dernière année de contrat. Une nouvelle rassurante pour le staff choletais, qui pourra compter sur l’un de ses cadres pour une saison 2025-2026 où le club disputera la Ligue des Champions (BCL).

Ayayi prolonge l’aventure choletaise

Après une saison 2024-2025 solide en Betclic ELITE (11,5 points, 3,8 rebonds et 2,5 passes de moyenne) et en FIBA Europe Cup (10,4 points, 4,1 rebonds et 3,1 passes), Gérald Ayayi a été sollicité. Plusieurs propositions ont été étudiées, mais l’ancien joueur passé par le centre de formation de l’Elan béarnais a tranché : il reste à Cholet.

Comme le rapporte Ouest-France, le joueur a informé ses dirigeants de sa décision ce lundi matin. À 23 ans, le cadet de la fratrie Ayayi a montré qu’il pouvait endosser un rôle de leader sous les ordres de Fabrice Lefrançois. Il a notamment brillé lors du match aller des demi-finales de FIBA Europe Cup contre le PAOK Salonique, où il a inscrit 26 points.

PROFIL JOUEUR Gerald AYAYI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 23 ans (24/08/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,5 #35 REB 3,8 #64 PD 2,5 #58

Un noyau solide pour CB

Ce choix renforce le socle sur lequel s’appuiera Cholet Basket pour la saison à venir. Alors que Bastien Vautier a choisi de quitter le club, CB pourra compter sur Nathan De Sousa, Jamuni McNeace, T.J. Campbell et donc Gérald Ayayi pour encadrer l’effectif 2025-2026.

Avec cette base solide, le club vise une saison ambitieuse en Betclic ELITE et en BCL, dont il disputera la phase principale. Une belle vitrine européenne qui a sans doute pesé dans le choix du Girondin, récemment intégré dans un groupe élargi du Team France Basket.