Le Team France Basket version 2025 dévoilé : 58 joueurs dans le groupe élargi

Le Team France Basket, concept lancé en 2017 pour répondre aux exigences du calendrier FIBA, a connu ce lundi 2 juin une nouvelle actualisation. Jacques Commères (Directeur de la performance), Boris Diaw (General Manager) et Frédéric Fauthoux (sélectionneur) ont présenté un groupe élargi de 58 joueurs, appelés à former l’ossature de l’Équipe de France pour les prochaines échéances, dont l’EuroBasket 2025 et les qualifications à la Coupe du Monde 2027, première marche vers les JO de Los Angeles 2028.

Le Team France Basket mis à jour 🔄 Avant le début de nouvelles échéances, le Team France Basket évolue. 18 joueurs intègrent cette liste dont Alexandre Sarr, Maxime Raynaud, Joan Beringer ou Noah Penda 💪 👉 https://t.co/OGOeW1rPrp#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/h5LgLsdROx — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 2, 2025

Une base large pour construire les campagnes à venir

L’objectif affiché de cette mise à jour est clair : anticiper l’absence potentielle de certains cadres, notamment ceux évoluant en NBA ou en EuroLeague, et continuer à capitaliser sur la profondeur du réservoir français. Ce groupe de 58 noms, parmi lesquels figurent aussi bien des cadres expérimentés (Evan Fournier, Rudy Gobert, Vincent Poirier) que de jeunes prospects prometteurs (Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün, Victor Wembanyama), reflète cette ambition de polyvalence et de flexibilité.

« Le projet Team France Basket a fait ses preuves depuis maintenant huit ans et est l’illustration de l’important réservoir du basket français », a expliqué Frédéric Fauthoux. « Nous avons longuement échangé avec mon staff pour établir une liste large, appelée à évoluer selon les performances et les disponibilités des joueurs. »

De la NBA à la Betclic ELITE en passant par l’Europe

On y retrouve bien sûr la majorité des Français évoluant actuellement en NBA : Wembanyama, Coulibaly, Hayes, Dieng, Sarr ou encore Cissoko. Mais aussi des internationaux présents en EuroLeague ou dans les meilleures ligues européennes comme Fall, Lessort, Yabusele, Jaiteh, Okobo, Francisco ou Luwawu-Cabarrot.

Cette ouverture va plus loin avec l’inclusion de joueurs moins capés mais suivis depuis plusieurs années par le staff tricolore comme Jaylen Hoard (Maccabi Tel Aviv), Damien Inglis (Japon), Adam Mokoka (Roumanie), Hugo Besson (Turquie), ou encore Jonathan Jeanne (Pro B). Une façon aussi de garder tout le monde concerné par le projet Bleu.

De nouveaux visages à suivre

Cette liste marque aussi l’émergence d’une nouvelle génération incarnée par Joan Beringer (2006), Mohamed Diawara (2005), Nolan Traore (2006), Alexandre Sarr (2005), Noah Penda (2005), ou encore Noa Essengue (2006). Ces joueurs, pour la plupart encore en formation ou en début de carrière professionnelle, représentent une véritable promesse pour l’avenir.

En attendant de voir qui composera l’équipe pour les qualifications en novembre, ce Team France 2025 élargi constitue une photographie très représentative de la diversité et de la richesse actuelle du basket français.