Après la fin de son aventure au Fener, Marième Badiane également coupée par le Minnesota Lynx !

Grand favori pour le titre de champion de WNBA cette année, le Minnesota Lynx a annoncé se séparer de son intérieur française Marième Badiane (1,90 m, 30 ans). Ce début de mois de juin n’est décidément pas idéale pour la native de Brest, qui avait vu quelques jours plus tôt son contrat être rompu avec Fenerbahçe.

NEWS: Minnesota Lynx Waive Center Marième Badianehttps://t.co/SR9Ez47ME5 — Lynx PR (@Lynx_PR) June 4, 2025

Une première expérience en WNBA écourtée

Arrivée lors de la présaison du Lynx, Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) s’était faite une place au sein d’un groupe qui vise le titre. La rookie expérimentée avait convaincu la franchise grâce à ses deux bonnes saisons au Fenerbahçe (14,3 points, 7,5 rebonds, 2,7 passes et 0,8 interception par match en 28 minutes de moyenne en championnat turc en 2024-2025), et de bons Jeux Olympiques sous les yeux de Cheryl Reeve, entraîneuse du Lynx et de la Team USA.

Mais barrée par la concurrence, notamment de la candidate au titre de MVP Napheesa Collier, Marième Badiane n’a que très peu joué. L’intérieure n’a pris part qu’à 3 bouts de matchs pour 11 minutes jouées, sur 8 rencontres possibles au moment de l’annonce, et n’avait plus joué depuis une semaine. « En 11 minutes de jeu, elle a réalisé deux interceptions et un rebond », détaille la franchise dans son annonce.

Libre de tout contrat avant l’EuroBasket

La rupture de son contrat avec le Lynx intervient trois jours après la rupture de son contrat avec Fenerbahçe ; et à quelques jours de rallier l’Équipe de France à l’INSEP pour préparer l’EuroBasket. L’expérience WNBA a été courte, mais sans doute riche en apprentissage pour Marième Badiane qui, libre de tout contrat, a maintenant le loisir de s’engager avec l’équipe de son choix une fois l’Euro disputé.