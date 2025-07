Boulogne-sur-Mer recrute un poste 5 israélo-américain, Alex Sobel

Alex Sobel s’est engagé avec le Stade Olympique Maritime Boulonnais (SOMB) pour l’exercice 2025-2026. Pivot israélo-américain, le joueur a fait ses débuts professionnels la saison dernière à l’Hapoël Haifa dans le championnat israélien.

De la D3 universitaire à la première division israélienne

Alex Sobel est un joueur de 25 ans, réputé pour ses qualités de défense intérieur et de rebond. Après avoir débuté dans les bas-fonds de la NCAA en 3e division, il a rejoint la D1 à Sacred Heart Pioneers dans le Connecticut. Après un exercice à 12 points à 58% aux tirs, 6,8 rebonds et 2,8 contres en 26 minutes de jeu en moyenne, le natif de l’État de New York a lancé sa carrière professionnel en Israël, dont il possède également la nationalité. À l’Hapoël Haifa, en Winner League, il avait un rôle mineur, jouant moins de dix minutes en moyenne pour 2,4 points et 1,8 rebond par rencontre.

« C’est un vrai joueur poste 5 qui joue dos au panier », décrit Olivier Bourgain, le directeur sportif boulonnais. « Sachant qu’il joue des deux mains, il peut finir main gauche ou main droite avec une grosse agressivité, un bon timing du rebond et aussi du contre ». Alex Sobel vient ainsi renforcer le secteur intérieur du SOMB, déjà composé de Moussa Mayaki (2,00 m, 25 ans)