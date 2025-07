Après Cholet, Chris-Ebou Ndow choisit la deuxième division japonaise !

Pour Chris-Ebou Ndow, rare Norvégien du circuit professionnel, voici venue l’heure du grand exil ! Après une saison réussie à Cholet Basket, où il a tenu un rôle clef dans le joli parcours choletais avec son intensité défensive, l’ancien capitaine de Denain va changer de continent.

Après l’Europe et les États-Unis (quatre ans d’université à Northwest Missouri State), Chris-Ebou Ndow va désormais découvrir l’Asie. Comme beaucoup, il a cédé aux sirènes japonaises, l’une des places montantes du basket mondial, avec un contrat en… deuxième division avec le Veltex Shizuoka, récent quart de finaliste de B2 League.

« Je suis très honoré et ravi de rejoindre la famille du Veltex Shizuoka pour la saison à venir », a-t-il déclaré dans le communiqué de son nouveau club. « J’ai hâte de rencontrer les fans et de mieux connaître la culture japonaise, sur et en dehors du terrain. J’espère que nous pourrons faire de cette saison une année spéciale ! »

En 41 matchs toutes compétitions confondues avec Cholet Basket, un total malheureusement amputé par une blessure au torse qui l’a privé de la fin de saison, l’ex-boulazacois a tourné à 8,5 points à 51% et 5,3 rebonds de moyenne.