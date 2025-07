Lonnie Walker déjà de retour en Europe

Après un passage remarqué au Zalgiris Kaunas en EuroLeague, puis un retour en NBA avec les Philadelphia Sixers, Lonnie Walker IV (1,93 m, 26 ans) a décidé de revenir en Europe. L’arrière américain s’est engagé avec le Maccabi Tel-Aviv, selon les informations de Marc Stein.

Lonnie Walker IV is signing with @EuroLeague power Maccabi Tel Aviv, his agent George S. Langberg of GSL Sports Group tells @TheSteinLine.

Walker, who finished last season with the Sixers, has an NBA buyout clause until Aug. 1 and will be one of Europe’s highest-paid players. pic.twitter.com/AAqb9eVuWL

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 24, 2025