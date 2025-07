Aix-Maurienne boucle son recrutement avec un meneur américain

À la recherche d’un dernier joueur au poste de meneur pour entamer la prochaine saison, Aix-Maurienne a annoncé la signature de l’Américain Donovan Donaldson (1,85 m, 28 ans) en provenance des Vilpas, en première division finlandaise.

Au sortir de 4 saisons dans des facs mineures de NCAA, Donovan Donaldson s’est immédiatement exporté en Europe pour lancer sa carrière professionnelle. Depuis, il a notamment brillé en Hongrie, Allemagne, Grèce et Macédoine du Nord ; avant d’atterrir en Finlande à Salon Vilpas l’été dernier, où il a semblé prendre une autre dimension.

Chez le quatrième du championnat local, Donaldson apportait la bagatelle de 16,4 points, 4,2 rebonds et 5,3 passes en 30 minutes de moyenne, avec une adresse plus que correcte au vu de son volume par match : 47% au global, dont 43,3% à 3-points. Il avait d’ailleurs terminé son aventure nordique avec un véritable carton en petite finale, malheureusement perdue par son équipe.

🎯 30 points

💪 8 rebounds

🪡 10 assists in last night's bronze game! Donovan Donaldson 🔥🔥🔥#korisliiga 🎥 @ruutu_urheilu

More #korisliiga highlights on YouTube! pic.twitter.com/MH4vgCs5xp — Korisliiga (@Korisliiga) April 20, 2025

Le coach Julien Cros s’est dit « très heureux de voir Donovan compléter notre équipe. Donovan est un poste 1 avec une grosse qualité d’adresse, que ce soit à 3-points ou dans le mid-range. Il a la capacité de défendre les postes 1 et 2, ce qui nous permettra d’avoir la complémentarité recherchée et que tous les joueurs extérieurs puissent jouer les uns avec les autres, de manière similaire à notre secteur intérieur ».

En plus d’être un meneur polyvalent, le profil de “joueur d’équipe” de Donaldson a séduit le nouvel entraîneur d’Aix-Maurienne : « Donovan a aussi la capacité de bonifier un collectif. Il sort d’une très belle saison en Finlande, un championnat qui a accueilli de nombreux anciens joueurs de Pro B ces dernières années. Dans une équipe jeune, il a su exprimer pleinement ses qualités de leadership et son impact sur le jeu ».

“Un choix nécessaire à l’encadrement d’un groupe jeune et plein d’ambitions”

Donovan Donaldson est dont le dixième et dernier joueur de l’effectif de l’AMSB pour la saison à venir. Le directeur sportif du club Hervé Genon a lui aussi justifié le choix de faire venir l’Américain. « Avec Donovan Donaldson, Aix Maurienne Savoie Basket vient de mettre la touche finale au recrutement estival de l’effectif 2025/2026, ce dernier élément était essentiel et le fait de trouver un joueur d’expérience connaissant bien les championnats européens était un choix nécessaire à l’encadrement d’un groupe jeune et plein d’ambitions ».

Le DS d’Aix-Maurienne est également revenu sur sa politique menée tout au long de l’été, et sur la nouvelle page que le club souhaite écrire dans les mois à venir : « Autour de Julien, c’est un travail collectif qui aura durant ces dernières semaines construit cette équipe afin d’analyser les complémentarités de tous les profils recherchés. Avec un staff renouvelé à 100 % et une équipe à 80 %, c’est une nouvelle aventure qui commence pour sa 32ème saison sous la nouvelle appellation Elite 2, Aix-Maurienne Savoie Basket veut poursuivre sa dynamique tant sur le plan sportif que sur sa structuration commerciale et administrative ».

