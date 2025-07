Tray Buchanan quitte Le Mans pour l’Allemagne, et renonce à la Coupe d’Europe !

Une saison après sa signature au MSB au terme d’une saison XXL en Pro B avec La Rochelle, Tray Buchanan (1,87 m, 26 ans) quitte déjà Le Mans et le championnat de France pour s’engager avec le MHP Riesen Ludwigsburg, onzième de première division allemande la saison passée.

📝✅ | Kader komplett! @_nbs2_ wechselt von BCL-Klub @MSB_Officiel nach Ludwigsburg. Der offensivstarke 26-Jährige, 2024 MVP der französischen Pro B, hat einen Vertrag bis zum nächsten Sommer unterzeichnet. 💛-lich willkommen in LBG! 📸: Coust Laurent | #allesfürgelb pic.twitter.com/83l9GRfV3d — MHP RIESEN Ludwigsburg (@MHP_RIESEN) July 26, 2025

Révélé en 2023-2024 au Stade Rochelais avec qui il a obtenu la montée en Betclic ELITE et le titre de MVP de la saison et des finales de Pro B, Tray Buchanan n’avait pas attendu la fin de cet exercice pour s’engager avec Le Mans. Sous l’impulsion du nouveau coach Guillaume Vizade, Tray Buchanan est utilisé en tant que remplaçant de luxe de Trevor Hudgins, derrière lequel il tourne à 12,2 points pour 43% d’adresse dont 38% à 3-points, 1,6 rebond et 1,6 passe décisive de moyenne en 20 minutes sur les terrains de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Tray BUCHANAN Poste(s): Meneur Taille: 187 cm Âge: 26 ans (02/11/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 12,2 #25 REB 1,6 #176 PD 1,6 #98

Utilisé dans un rôle de seconde lame, Buchanan a moins brillé qu’en Charente où il tournait à 18 points, en plus d’être gêné par quelques petits pépins physiques et “une vigilance accrue, je pense, des adversaires” selon Guillaume Vizade dans des propos relayés par Ouest-France. Il repart tout de même avec une Leaders Cup en poche, une sixième place du championnat synonyme de BCL, et un parcours en play-offs honorable en ayant poussé Monaco à trois matchs en quart de finale (1-2). Il était aussi l’artisan majeur de la belle victoire face à l’ASVEL à la 29e journée, en passant 27 points à la défense de Villeurbanne.

“Renoncer à la compétition internationale” pour “assumer davantage de responsabilités”

Mais alors que la saison 2025-2026 pouvait être un challenge excitant avec la BCL, “Le joueur de 26 ans a choisi d’assumer davantage de responsabilités à Ludwigsburg et de renoncer à la compétition internationale”, a expliqué dans un communiqué son nouveau club. L’entraîneur principal Mikko Riipinen de Ludwigsburg est évidemment ravi de ce recrutement : “Tray est un joueur qui nous aidera à améliorer notre jeu offensif et notre potentiel créateur. Sa capacité à créer son propre tir est précieuse pour nous, et nous voyons également un potentiel pour l’aider à progresser en tant que joueur et à progresser au poste de meneur. Nous savons que Tray peut jouer aux deux postes, ce qui est une bonne chose. Tray est un joueur toujours compétitif, et sa victoire en Pro B française est un accomplissement important, tout comme son niveau est élevé”, a-t-il commenté.

Le joueur, qui “a montré un vif intérêt pour notre équipe et nous a choisis malgré de nombreuses offres” selon son nouveau coach, devrait donc endosser davantage de responsabilités dans le club allemand qui ne jouera que la Bundesliga l’an prochain. En effet, Ludwigsburg a terminé onzième du championnat la saison passée, alors que les dix premières places sont qualificatives pour une compétition internationale. Pour autant, l’Américain qui n’a signé qu’un an se dit “vraiment excité par la saison à venir à Ludwigsburg et je me sens béni d’avoir l’opportunité de jouer en Allemagne. Les fans de Riesen peuvent – et doivent ! – s’attendre à quelqu’un de très compétitif qui donnera tout pour l’équipe jaune et noire”, prévient-il.

En plus de Buchanan, Ludwigsburg s’était attaché les services d’un autre Américain en provenance de l’ouest de la France : Stefan Smith (1,87 m, 26 ans), qui a quitté Cholet après une saison dans l’Elite. Comme l’ancien Manceau, Smith s’était montré en Pro B lors de la saison 2023-2024, du côté d’Orléans.