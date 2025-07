Mattias Markusson complète l’armada de la Chorale de Roanne

Auteur de deux saisons marquantes en France, d’abord en contribuant à la montée de l’Élan Chalon en Betclic ÉLITE puis en participant à la mission sauvetage de Fos-Provence en Pro B (10,3 points à 70%, 6,6 rebonds et 1,3 contre pour 15,8 d’évaluation en 17 matchs), après avoir échoué à se faire une place à l’étage supérieur avec le club bourguignon, Mattias Markusson (2,17 m, 29 ans) est de retour en LNB ! Le pivot international suédois complète l’effectif de la Chorale de Roanne pour la saison 2025-2026.

𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐮𝐬𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧 ✍️ Le géant suédois de 29 ans (2,17 m), vainqueur des #PlayoffsProB 2023 avec l'Elan Chalon, est la dernière recrue de l'intersaison 🔵⚪ Le communiqué officiel 👉 https://t.co/dEMCvVb00F#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/HNgA6NTB5f — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) July 26, 2025

Parti en Pologne après le maintien des BYers, il sort de son meilleur exercice statistique sous les couleurs du MKS Dabrowa Gornicza (12,3 points et 9 rebonds en 25 minutes de moyenne), où il évoluait sous les ordres de Jean-Denys Choulet, et s’apprête à relever le défi choralien dans un rôle et un contexte qu’il maitrise.

À l’Euro avec la Suède

Alors qu’on lui demandera notamment d’apporter son expérience de la montée, décrochée il y a deux ans avec Chalon, il retrouvera notamment Mathieu Wojciechowski, côtoyé à Fos. « Je suis ravi d’être de retour en France et de rejoindre la famille choralienne », a-t-il souligné. « Je suis à fond dans la mission cette saison et j’ai hâte de m’y mettre avec l’équipe. Allons-y de toutes nos forces et rendons cette année spéciale. »

Seul bémol, il n’arrivera pas directement dans la Loire puisqu’il participera à l’EuroBasket 2025 avec la Suède. Sa sélection aura fort à faire puisqu’elle figure notamment dans le groupe de l’Allemagne et de la Lituanie.

Pour le directeur sportif choralien Zoran Cvjetkovic, « ce type de profil vertical, très peu répandu en Europe, impose des ajustements immédiats des deux côtés du terrain et nous procure une vraie polyvalence dans le secteur intérieur en ajoutant une corde de plus à notre arc. Sa complémentarité avec Flo, son expérience, son impact physique et sa vision du jeu seront des atouts précieux tout au long de la saison. »

Vrai point de fixation, le géant scandinave est la dernière addition du recrutement roannais. Avec un tel effectif, la Chorale ne peut viser autre chose qu’un retour en Betclic ÉLITE. Même si en ÉLITE 2, ce sont rarement les plus belles équipes sur le papier qui terminent en tête. La preuve avec… Roanne la saison dernière !

L’effectif de Roanne version 2025/26 :