Evan Fournier prolonge trois ans à l’Olympiakos !

Champion de Grèce 2025 après un Final Four d’Euroleague frustrant, l’Olympiakos a annoncé dans un communiqué que l’international français Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) “restera au Pirée pendant trois ans encore”.

🔴 Olympiacos BC and Evan Fournier will continue their journey together in Piraeus for the next three years.

Le natif du Val-de-Marne a signé un nouveau contrat avec les champions de Grèce, où il est aussi devenu une véritable star après une seule saison. L’arrière de 33 ans n’a pas eu de besoin de temps d’adaptation pour son retour en Europe, et s’est montré immédiatement performant sur la scène européenne comme sur la scène nationale, où il remporte la Supercoupe et le championnat.

Dans le top 10 des meilleurs marqueurs d’Euroleague, Fournier tournait à 16,1 points, 2,2 rebonds, 1,1 interception et 2,6 passes décisives sur ses 37 matchs d’Euroleague, avec en point d’orgue une demi-finale mémorable mais malheureuse face à Monaco, durant laquelle il a montré toute sa puissance offensive avec 31 points. Fournier a aussi pris part a 20 rencontres dans le championnat grec, pour 9,4 points et 2,3 passes décisives.

L’annonce intervient trois jours après qu’il a démenti l’accord que la presse grecque annonçait, celle-ci avançant que Fournier aurait prolongé “pour le restant de sa carrière”, ce à quoi l’intéressé avait répondu par un “Fake news” sur ses réseaux sociaux.

L’accord enfin entériné, Evan Fournier s’est exprimé sur son nouveau bail : “L’Olympiakos m’a accueilli comme un membre de la famille. Ce n’est pas un nouveau chapitre, c’est la contnuité d’une aventure forte. Je ne pourrai pas être plus heureux que de faire partie de ce club sacré pendant 3 saisons supplémentaires”, peut-on lire sur ses réseaux sociaux.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025