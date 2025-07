Tyrese Haliburton révèle les circonstances de sa blessure au tendon d’Achille en Finales NBA

Tyrese Haliburton a brisé le silence. Le meneur des Indiana Pacers s’est exprimé pour la première fois publiquement depuis sa rupture du tendon d’Achille survenue lors du Game 7 des Finales NBA contre Oklahoma City Thunder. Dans une interview accordée au « Pat McAfee Show » d’ESPN, le joueur de 24 ans a détaillé les circonstances qui ont mené à cette blessure dramatique.

Tyrese Haliburton

"After game 2 I had an MRI & there was just some swelling..

In game 5 I felt a pull in the back of my calf & I had a calf strain..My calf wasn't even bothering me after game 6…

I felt great going into game 7 & then that happens"

— HaliMuse (@hali_muse) July 22, 2025