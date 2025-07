Maxime Raynaud jouera la finale de Summer League avec les Kings, contre les Hornets de Tidjane Salaün

Alors que la Summer League touche à sa fin, les Sacramento Kings sont une des quatre équipes qui joue encore quelque chose. Pendant que la plupart des équipes jouaient un cinquième et dernier match sans importance, les Californiens ont disputé la demi-finale contre les Toronto Raptors. Soit l’occasion d’aller en finale pour la troisième fois de leur histoire.

Une finale Kings-Hornets

Alors forcément, le leader vocal de l’équipe Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) l’a été encore plus dans ce match à enjeu. Les consignes du Français qui disait à ses coéquipiers où se placer et annonçait les systèmes adverses étaient audibles à travers l’écran. En tout cas pendant trois quart-temps, où il a pu marquer 12 points à 6/12 aux tirs, 7 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes. Quand son énergie a commencé à baisser autant vocalement que physiquement, son coach l’a mis sur le banc en fin de match, notamment pour faire de la place dans la raquette à l’autre intérieur Isaac Jones, auteur de 36 points.

Menant tout le match et comptant jusqu’à 22 points d’avance (51-73), les Kings ont failli se faire rattraper par des Raptors incisifs (80-81). Mais ils ont été solides face à des adversaires qui ont baissé leur intensité dans le money-time, après avoir lâché toutes leurs forces dans la bataille pour revenir. Dans ce match à couteaux tirés qui se termine à 88-98 pour les Kings, l’autre Français Daniel Batcho n’a pas joué, victime d’une rotation resserrée. Les Kings auront l’occasion de devenir la franchise la plus titrée en Summer League avec un troisième titre.

Maxime Raynaud with a POWERFUL two-handed jam 💪 Clutch time in the #NBA2KSummerLeague Semifinal 🍿 pic.twitter.com/ZjMcKKNb09 — NBA TV (@NBATV) July 19, 2025

Summer League oblige, ils affronteront une autre équipe qui jouera le fond de classement en NBA : les Charlotte Hornets. Les coéquipiers d’un Tidjane Salaün blessé au tendon d’Achille ont battu les champions NBA en titre, le Thunder. Il n’y a tout simplement pas eu match entre les deux équipes (109-80). Le n°4 de Draft Kon Knueppel a marqué 17 points, seulement dépassé par l’ailier originaire de Charlotte Jaylen Sims et ses 25 points. En face, le Thunder n’a pas joué pleinement sa chance en reposant ses têtes d’affiche Nikola Topic et Ajay Mitchell. Les Hornets affronteront donc les Kings en finale ce dimanche 20 juillet au soir (4h00). Si Maxime Raynaud va jouer mais probablement pas Daniel Batcho, reste à voir le statut de la blessure de Tidjane Salaün.

Quatre autres tricolores ont joué leur dernier match

Dans les autres matchs sans enjeu, quatre autres tricolores ont foulé les parquets. À commencer par le n°51 de la dernière Draft Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans). Pour son dernier match de Summer League avec les Knicks, il a lâché les chevaux et tenté beaucoup de choses. Avec plus ou moins de réussite, puisqu’il termine avec 9 points à 4/11 aux tirs, mais 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes. À son crédit plusieurs drive-and-kicks ou encore un step-back à 3-points. Selon les dernières rumeurs poussées par l’insider des Knicks Steve Popper, le Français serait dans la balance pour obtenir un contrat longue durée, la “Second-Round Pick Exception, réservée aux deuxièmes tours de Draft. Même si pour l’instant il est plus probable qu’il commence par une expérience en G-League.

Enfin, les deux tricolores des Blazers Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) et Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) ont clôturé leur expérience estivale par une défaite contre Phoenix (87-111). Le premier a été le plus en vue avec 14 points, 8 rebonds et 4 passes décisives en 25 minutes. Tandis que le second a encore une fois été maladroit avec 7 points à 1/6 aux tirs et 4 passes décisives en 18 minutes. Heureusement que son two-way contract pour la saison prochaine était déjà signé depuis février dernier.

Chez les Warriors, Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) a aussi raté sa dernière avec 1 point à 0/4 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en 9 minutes. Ce qui rend peu probable l’obtention d’un contrat garanti, seule option qui le pousserait à ne pas retourner au Mans à la rentrée. Enfin, Joan Beringer n’a pas joué avec les Timberwolves, tout comme Alex Sarr avec les Wizards.