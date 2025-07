Malgré l’intérêt des Warriors, Léopold Delaunay sera bien un joueur du Mans en 2025/26

Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) qui attire l’intérêt en NBA, voilà sur quoi peu auraient misé il y a encore quelques mois. C’est pourtant la réalité de l’arrière de la génération 2001, qui sort d’une Summer League surprise avec les Golden State Warriors.

Des prestations solides en Summer League

L’annonce avait surpris le public manceau fin juin, mais deux membres du MSB étaient bien invités à la Summer League NBA sur ce mois de juillet : Guillaume Vizade dans le coaching staff des Clippers et… Léopold Delaunay dans l’effectif des Warriors. L’ex-choletais a peut-être tapé dans l’œil de la franchise multi-titrée lors des derniers playoffs de Betclic ÉLITE, où il a brillé en dépassant les 10 points de moyenne. Au vu de son jeune âge (23 ans), il était donc une bonne cible à tester dans un style de jeu NBA en Summer League.

Les Warriors lui ont bel et bien donné sa chance, et il l’a saisie en marquant 5,8 points de moyenne à 54,5% aux tirs (dont 22,2% à 3-points), 3,2 rebonds et 1,0 passe décisive en 14 minutes de moyenne. En sortie de banc, il est souvent sorti avec un plus/minus positif, malgré le bilan à l’équilibre des Warriors (2-2, en attendant le cinquième et dernier match contre Cleveland cette nuit). On peut noter une performance à 11 points et 4 rebonds contre Miami dans la California Classic Summer League. Delaunay a montré sa polyvalence, sa science du jeu et sa discipline, sans être timide.

The bench was hyped for this one ⚡️ pic.twitter.com/1VHsZxZYBm — Golden State Warriors (@warriors) July 16, 2025

Pas assez de garanties

Et on le sait, le scoring n’est pas forcément ce qui est regardé en premier par les recruteurs, et les meilleurs marqueurs en Summer League ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de chances d’obtenir un contrat au bout. Avec ses 5,8 points de moyenne, Delaunay aurait pu en être une preuve, puisque les Warriors apprécient beaucoup son profil. Selon nos informations, des discussions ont eu lieu pour continuer l’aventure. Les possibilités sont réelles à Golden State puisque seulement 10 joueurs sont sous contrat pour la saison prochaine, sur les 18 possibles. Ils cherchent à compléter leur effectif autour de leur trio Curry-Butler-Green.

Mais le camp du joueur a tracé une ligne rouge sur l’obtention d’un contrat garanti, refusant l’option de la G-League avec possibilité d’un two-way contract. Ce qui est peu probable aux Warriors, où trois joueurs prennent 90% du cap salarial. Delaunay est sous contrat avec Le Mans, et au (très) long-terme puisqu’il a récemment prolongé jusqu’en 2028. Une situation bien plus stable et sûre qu’une potentielle aventure sans lendemain aux États-Unis. Les derniers doutes ont donc été effacés : il sera bel et bien au Mans la saison prochaine, sous les ordres de Guillaume Vizade qui l’a formé depuis Vichy et qui compte sur lui. De quoi ravir les fans d’Antarès qui en ont fait l’un de leurs chouchous.

« On était très loin de se projeter sur le fait que Léo soit un joueur de NBA, mais plutôt d’Euroligue. Il a montré qu’il n’y avait pas de frontière entre les deux… C’est sûr qu’il va y avoir de l’intérêt pour lui dans les années futures » anticipe le directeur sportif du MSB Vincent Loriot auprès de Ouest-France. Pour parler justement d’EuroLeague, on sait que l’AS Monaco et Vassilis Spanoulis avaient manifesté leur intérêt pour celui qui les a mis en difficulté au premier tour des playoffs.