Léopold Delaunay invité par les Golden State Warriors pour la Summer League

Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans), joueur du MSB depuis deux ans, va vivre un été un peu particulier. Après avoir signé une prolongation de contrat jusqu’en 2028 avec Le Mans, l’arrière de 22 ans va traverser l’Atlantique pour disputer la California Classic Summer League sous les couleurs des Golden State Warriors.

Summer Dubs roster is ready 🌴@CarMax || California Classic pic.twitter.com/lQ9wvnXTJ7 — Golden State Warriors (@warriors) June 30, 2025

Une belle récompense pour la progression de Léopold Delaunay

Auteur d’une solide saison 2024-2025 en Betclic ELITE (8,3 points, 4,7 rebonds et 3,4 passes décisives en 32 matchs), Léopold Delaunay attire les regards bien au-delà des frontières françaises. Son activité sur les deux côtés du terrain et sa polyvalence ont séduit les Golden State Warriors, qui l’ont invité à participer à leur Summer League à Sacramento début juillet.

Cette compétition, baptisée « California Classic », permet à de jeunes joueurs ou à des free agents de se montrer auprès des franchises NBA. Delaunay y évoluera notamment aux côtés de l’intérieur canado-jamaïcain Jackson Rowe (2,01 m, 28 ans), passé par Roanne lors de la saison 2020-2021.

PROFIL JOUEUR Léopold DELAUNAY Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 193 cm Âge: 23 ans (14/11/2001) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 8,3 #100 REB 4,7 #32 PD 3,4 #32

Passé par le centre de formation de Cholet, Delaunay a confirmé à Vichy puis au Mans sa capacité à s’imposer dans le championnat de France. Il a également été performant lors de la Leaders Cup 2024, avec 9,0 points, 5,3 rebonds et 1,7 passes décisives de moyenne en trois matchs remportés par sa formation.

Cette opportunité en NBA ne change rien à son avenir immédiat : Delaunay est lié au MSB jusqu’en 2028, et pourrait revenir du camp californien avec encore plus de confiance pour sa prochaine saison en Betclic ÉLITE.