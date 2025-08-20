Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus

EuroBasket - Israël a annoncé son roster final de 12 joueurs pour le championnat d'Europe, dans lequel figurent un joueur établi en NBA et deux ex-membres de LNB.
|
00h00
Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme l’Islande, futur adversaire des Bleus à l’EuroBasket, Israël vient de finaliser son roster pour le prochain tournoi continental. L’effectif de 12 joueurs est notamment guidé par le joueur NBA, Deni Avdija (2,06 m, 24 ans), des Portland Trail Blazers. Derrière la star israélienne, l’on retrouve notamment quatre noms connus du championnat de France : Tomer Ginat (2,05 m, 30 ans), Khadeen Carrington (1,87 m, 29 ans), Rafi Menco (1,98 m, 31 ans) et Itay Segev (2,06 m, 30 ans). Il y aurait même pu y avoir un 5e, avec Noam Yaacov, dernier coupé de la présélection.

Le premier a joué aux Metropolitans 92 aux débuts des années (2020), en tournant à plus de 10 points, 5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne durant ses deux saisons à Levallois (2020 à 2022). Depuis, il est revenu dans l’un des clubs phares de son pays, l’Hapoël Tel-Aviv, avec qui il s’apprête à découvrir l’EuroLeague après avoir gagné l’EuroCup.

PROFIL JOUEUR
Tomer GINAT
Poste(s): Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 30 ans (07/11/1994)

Nationalités:

logo isr.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
17
#27
REB
6
#48
PD
2,3
#143

Le second a connu deux clubs dans l’Hexagone : l’AS Monaco et la JDA Dijon. Éphémère sur le Rocher en raison d’une rupture des ligaments croisés, Khadeen Carrington avait fait son retour en France en Côte d’Or. Avec la Jeanne d’Arc, il avait réalisé un bel exercice, tournant à 13,7 points à 40% aux tirs, 2,4 rebonds et 2,7 passes décisives lors de la saison 2021-2022. Depuis, l’arrière/meneur évolue à l’Hapoël Jérusalem.

PROFIL JOUEUR
Khadeen CARRINGTON
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 29 ans (03/10/1995)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
17
#28
REB
2
#336
PD
1,5
#236

Enfin, Rafi Menco et Itay Segev sont passés par le championnat de France lors de la saison 2020-2021, respectivement à l’Élan Chalon et au BCM Gravelines-Dunkerque.

Israël est dans le même groupe que la France, avec un affrontement prévu en phases de poules le 31 août à 17h. Dans ce groupe D, il y a également l’Islande, la Pologne, la Slovénie et la Belgique.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Israël
Israël
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
Ginat était bien intéressant à Levallois
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Abdoulaye Ndoye est toujours sans contrat pour la saison 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
nelson bourg
Betclic ELITE
00h00Saison fortement compromise pour Adrian Nelson avec la JL Bourg !
balfourier nm1
NM1
00h00Après Cholet, Naoll Balfourier s’est engagé avec un club de NM1
EuroBasket
00h00Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus
castaneda euro Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Forfait pour l’Euro avec la Bosnie-Herzégovine, Xavier Castaneda est remplacé par un ancien champion de France
joueurs lnb afrobasket
Betclic ELITE
00h00Encore une quinzaine de joueurs LNB qualifiés pour les phases finales de l’AfroBasket 2025
EuroBasket U16 Féminin
00h00Les U16 féminines, battues par l’Espagne à l’Euro, ne sauveront pas l’été du basket français !
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
france espagne u16
EuroBasket U16 Féminin
00h00[Vidéo] Comment regarder le nouveau France – Espagne, en quart de finale de l’Euro féminin U16 ?
limoges équipe
Betclic ELITE
00h00Limoges CSP : une équipe « avec plus d’armes » pour faire « mieux que la saison dernière »
1 / 0
Livenews NBA
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
Rashard Lewis sous le maillot du Miami Heat face aux Magic
NBA
00h00Rashard Lewis revient par la petite porte : que mijote vraiment San Antonio avec son staff ?
Cooper Flagg face aux Lakers de Bronny James lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Il devance des stars NBA sans avoir joué un match : Flagg crée la première polémique de l’année
Luka Doncic de retour à l'entraînement avec la Slovénie
NBA
00h00Luka Doncic rassure enfin ses fans après une alerte au genou qui a fait trembler la Slovénie et les Lakers
Jalen McDaniels sous les couleurs des Toronto Raptors face à Minnesota
NBA
00h00Les Pelicans parient sur un joueur que tout le monde avait oublié : retour gagnant ou erreur monumentale ?
Betclic ELITE
00h00Un ancien joueur de Betclic ELITE et le coach personnel de Wembanyama intègrent le staff des San Antonio Spurs
Jonathan Kuminga sous le maillot des Warriors face à Memphis
NBA
00h00Il réclame le même salaire que deux All-Stars NBA : les Warriors coincés face à l’ambition XXL de Kuminga
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
1 / 0