Deni Avdija et quatre ex du championnat de France à l’Euro avec Israël, adversaire des Bleus

Comme l’Islande, futur adversaire des Bleus à l’EuroBasket, Israël vient de finaliser son roster pour le prochain tournoi continental. L’effectif de 12 joueurs est notamment guidé par le joueur NBA, Deni Avdija (2,06 m, 24 ans), des Portland Trail Blazers. Derrière la star israélienne, l’on retrouve notamment quatre noms connus du championnat de France : Tomer Ginat (2,05 m, 30 ans), Khadeen Carrington (1,87 m, 29 ans), Rafi Menco (1,98 m, 31 ans) et Itay Segev (2,06 m, 30 ans). Il y aurait même pu y avoir un 5e, avec Noam Yaacov, dernier coupé de la présélection.

Le premier a joué aux Metropolitans 92 aux débuts des années (2020), en tournant à plus de 10 points, 5 rebonds et 2 passes décisives de moyenne durant ses deux saisons à Levallois (2020 à 2022). Depuis, il est revenu dans l’un des clubs phares de son pays, l’Hapoël Tel-Aviv, avec qui il s’apprête à découvrir l’EuroLeague après avoir gagné l’EuroCup.

PROFIL JOUEUR Tomer GINAT Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 30 ans (07/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 17 #27 REB 6 #48 PD 2,3 #143

Le second a connu deux clubs dans l’Hexagone : l’AS Monaco et la JDA Dijon. Éphémère sur le Rocher en raison d’une rupture des ligaments croisés, Khadeen Carrington avait fait son retour en France en Côte d’Or. Avec la Jeanne d’Arc, il avait réalisé un bel exercice, tournant à 13,7 points à 40% aux tirs, 2,4 rebonds et 2,7 passes décisives lors de la saison 2021-2022. Depuis, l’arrière/meneur évolue à l’Hapoël Jérusalem.

PROFIL JOUEUR Khadeen CARRINGTON Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 29 ans (03/10/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 17 #28 REB 2 #336 PD 1,5 #236

Enfin, Rafi Menco et Itay Segev sont passés par le championnat de France lors de la saison 2020-2021, respectivement à l’Élan Chalon et au BCM Gravelines-Dunkerque.

Israël est dans le même groupe que la France, avec un affrontement prévu en phases de poules le 31 août à 17h. Dans ce groupe D, il y a également l’Islande, la Pologne, la Slovénie et la Belgique.