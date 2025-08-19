Trois ex du Championnat de France à l’Euro avec l’Islande, adversaire des Bleus

Plus petit pays à participer à l’EuroBasket 2025, l’Islande a dévoilé le nom des 12 joueurs qui représenteront la terre de feu et de glace en phase de groupe en Pologne, où elle affrontera l’équipe de France.

Islandia define sus 12 para el Eurobasket. No entra finalmente Jaka Brodnik tras su nacionalización y debut en los amistosos. pic.twitter.com/faesvH2tpB — Iván Fernández (@ivansunara1) August 19, 2025

Si beaucoup des joueurs appelés n’ont fréquenté que les championnats nordiques ou islandais, trois d’entre eux ont déjà foulé les parquets du Championnat de France par le passé. C’est le cas du meneur Elvar Fridriksson (1,83 m, 30 ans), joueur éphémère de Denain au début de la saison 2018-19. Dans le Nord, Fridriksson n’avait joué que 5 matchs, pour 4,8 points, 1,4 rebond et 3,2 passes décisives en 17 minutes de moyenne. Il était directement reparti en Islande avant de retenter l’aventure européenne en Italie ou encore en Lituanie, et dernièrement en Grèce du côté de Maroussi.

PROFIL JOUEUR Elvar FRIDRIKSSON Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 30 ans (11/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 15 #46 REB 3,7 #168 PD 6,7 #9

Son coéquipier à la mène Martin Hermannsson (1,93 m, 30 ans) avait lui réussi un passage beaucoup plus marquant entre Charleville-Mézières en 2016-17 et la Betclic ELITE à Champagne Basket en 2017-18. Sa saison à Châlons-Reims était d’ailleurs pleine : 13,9 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives en 33 minutes de moyenne. Ce bon exercice en région Champagne lui avait ouvert les portes de l’EuroLeague et de l’EuroCup, qu’il a disputées avec l’Alba Berlin, Valence, puis de nouveau Berlin actuellement.

PROFIL JOUEUR Martin HERMANNSSON Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 193 cm Âge: 30 ans (16/09/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 20 #15 REB 4 #138 PD 3,3 #77

Enfin, Haukur Palsson (1,98 m, 33 ans) a lui aussi passé deux saisons en France, de 2017 à 2019. Le poste 3-4 avait pris une place intéressante dans les Mauges avec Cholet, où il tournait à 9,4 points à 49% aux tirs, 2,5 rebonds et 1,8 passe en 25 minutes lors de la saison 2017-2018. Palsson avait fait encore mieux la saison suivante à Nanterre, en apportant 9,3 points à 50% d’adresse globale, 3,3 rebonds et 2,1 passes décisives sur un temps de jeu légèrement réduit à 23 minutes.

PROFIL JOUEUR Haukur PALSSON Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 33 ans (18/05/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 4 #388 REB 4,5 #119 PD 1,3 #253

Placée dans le groupe D, l’Islande croisera la route de la France dès les phases de poules. Les deux nations s’affronteront à Katowice le jeudi 4 septembre à 14 heures.