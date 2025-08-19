Recherche
EuroBasket masculin

Trois ex du Championnat de France à l’Euro avec l’Islande, adversaire des Bleus

EUROBASKET - Le sélectionneur islandais Craig Pedersen a annoncé son roster final de 12 joueurs pour la compétition continentale, dans lequel figurent trois anciens joueurs du Championnat de France.
00h00
Trois ex du Championnat de France à l’Euro avec l’Islande, adversaire des Bleus

Ici avec Rouen en 2016, Haukur Palsson a également joué à Cholet et Nanterre

Crédit photo : Vincent Janiaud

Plus petit pays à participer à l’EuroBasket 2025, l’Islande a dévoilé le nom des 12 joueurs qui représenteront la terre de feu et de glace en phase de groupe en Pologne, où elle affrontera l’équipe de France.

Si beaucoup des joueurs appelés n’ont fréquenté que les championnats nordiques ou islandais, trois d’entre eux ont déjà foulé les parquets du Championnat de France par le passé. C’est le cas du meneur Elvar Fridriksson (1,83 m, 30 ans), joueur éphémère de Denain au début de la saison 2018-19. Dans le Nord, Fridriksson n’avait joué que 5 matchs, pour 4,8 points, 1,4 rebond et 3,2 passes décisives en 17 minutes de moyenne. Il était directement reparti en Islande avant de retenter l’aventure européenne en Italie ou encore en Lituanie, et dernièrement en Grèce du côté de Maroussi.

PROFIL JOUEUR
Elvar FRIDRIKSSON
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 30 ans (11/11/1994)

Nationalités:

islaned.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
15
#46
REB
3,7
#168
PD
6,7
#9

Son coéquipier à la mène Martin Hermannsson (1,93 m, 30 ans) avait lui réussi un passage beaucoup plus marquant entre Charleville-Mézières en 2016-17 et la Betclic ELITE à Champagne Basket en 2017-18. Sa saison à Châlons-Reims était d’ailleurs pleine : 13,9 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives en 33 minutes de moyenne. Ce bon exercice en région Champagne lui avait ouvert les portes de l’EuroLeague et de l’EuroCup, qu’il a disputées avec l’Alba Berlin, Valence, puis de nouveau Berlin actuellement.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Martin Hermannsson.jpg
Martin HERMANNSSON
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 30 ans (16/09/1994)

Nationalités:

islaned.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
20
#15
REB
4
#138
PD
3,3
#77

Enfin, Haukur Palsson (1,98 m, 33 ans) a lui aussi passé deux saisons en France, de 2017 à 2019. Le poste 3-4 avait pris une place intéressante dans les Mauges avec Cholet, où il tournait à 9,4 points à 49% aux tirs, 2,5 rebonds et 1,8 passe en 25 minutes lors de la saison 2017-2018. Palsson avait fait encore mieux la saison suivante à Nanterre, en apportant 9,3 points à 50% d’adresse globale, 3,3 rebonds et 2,1 passes décisives sur un temps de jeu légèrement réduit à 23 minutes. 

PROFIL JOUEUR
Haukur PALSSON
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (18/05/1992)

Nationalités:

islaned.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
4
#388
REB
4,5
#119
PD
1,3
#253

Placée dans le groupe D, l’Islande croisera la route de la France dès les phases de poules. Les deux nations s’affronteront à Katowice le jeudi 4 septembre à 14 heures.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
