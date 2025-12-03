Recherche
Betclic Élite

Mathéo Leray fait son retour avec l’Élan Chalon ce mercredi en Coupe de France

Coupe de France - Mathéo Leray, absent depuis la mi-octobre, va effectuer son retour au jeu ce mercredi 3 décembre à Tours, comme l’indique Le Journal de Saône-et-Loire. Une bonne nouvelle pour Chalon au moment d’ouvrir un mois de décembre très chargé, surtout que Jeremiah Hill et Lionel Gaudoux seront laissés au repos.
Mathéo Leray fait son retour avec l'Élan Chalon ce mercredi en Coupe de France

Mathéo Leray va rejouer avec Chalon, ce mercredi 3 décembre

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

L’Élan Chalon pourra enfin compter sur Mathéo Leray ce mercredi à Tours en 1/8e de finale de Coupe de France. Le meneur n’avait plus joué depuis le 14 octobre en raison d’une blessure au genou contractée lors de la victoire à Nymburk.

Le retour attendu de Mathéo Leray

C’est nouvelle la plus importante de cette reprise reste le retour à la compétition de Matheo Leray (1,90 m, 22 ans). Touché au genou mi-octobre, l’ancien meneur de Cholet et La Rochelle reprend enfin le jeu après un mois et demi d’arrêt. Son coach annonce d’ores et déjà son intention de le faire jouer, sans savoir encore combien de temps. Une intégration progressive logique, mais un renfort essentiel au moment d’aborder un mois de décembre capital pour l’Élan.

Matheo Leray
Matheo LERAY
Poste(s): Meneur
Taille: 190 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Gaudoux et Hill avec le groupe, mais en civil

Après une trêve internationale bien remplie et avant ce mois de décembre capital, Lionel Gaudoux (1,98 m, 30 ans) et Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) ne seront pas utilisés par Elric Delord. L’intérieur français a signé deux prestations solides avec les Bleus contre la Belgique et la Finlande, terminant meilleure évaluation tricolore de cette première fenêtre de qualification pour la Coupe du monde 2027 (15,5), tandis que Hill a été un élément majeur du Cameroun sur trois rencontres. Entre les voyages et les minutes accumulées, le staff ne compte pas les faire jouer le coach, qui s’exprime au micro de Xavier Collin dans le Journal de Saône-et-Loire.

Les deux leaders feront bien le déplacement mais seront ménagés. « Ils nous rejoindront, mais ne joueront pas. Il est hors de question de prendre des risques vu notre mois de décembre », explique Elric Delord, rappelant que Chalon doit enchaîner huit rencontres d’ici la fin de l’année 2025.

Des jeunes du centre mobilisés, mais avec la victoire comme objectif

Pour compenser ces absences, trois pensionnaires du centre de formation seront du voyage en Indre-et-Loire : Klark Riethauser (2,03 m, 17 ans)Jelani Kante (1,95 m, 18 ans) et Sohann Mendy (2,12 m, 19 ans). Pas question toutefois de transformer ce match de Coupe en large revue d’effectif. « Attention, je veux jouer cette compétition. Ils seront là pour aider, mais ça reste un match comme un autre », insiste Elric Delord dans le JSL. L’idée est aussi de préparer le déplacement de samedi au Mans en Betclic ELITE, ainsi que la rencontre de BCL face l’ALBA Berlin mardi prochain.

Tours, un basket up tempo

Le déplacement ne s’annonce pas simple malgré l’écart de divisions entre les deux formations. Le Tours Métropole Basket a déjà éliminé trois équipes d’Élite 2 (Caen, Évreux et Nantes) cette saison en Coupe de France et dispose de l’attaque qui marque le plus de points en Nationale 1 (91,5 points par match), sans pour autant être la meilleure écurie offensive de NM1 (n°3 avec 115,8 d’offensive rating), puisque Berck et Toulouse font mieux à ce niveau pour le moment.

Surtout, l’équipe tourangelle est celle qui joue le plus de possessions par rencontre de NM1, après 12 journées (80,7 de PACE). Pour cela, le coach Moatassim Rhennam – qui a coaché Gaudoux, à Pont-de-Chéruy – partage le temps de jeu de ses dix joueurs entre 14 et 24 minutes. L’arrière étasunien Jordan Barham (1,95 m, 31 ans) est d’ailleurs le meilleur marqueur des siens (12,6 points par match) alors qu’il ne joue que 19 minutes.

Avec deux divisions d’écart, Tours démarrera avec 14 points d’avance… et compte bien les garder. Mais avec Leray, Chalon ne compte pas se laisser faire.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
