Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif

La soirée NBA a offert un large panorama des performances françaises, entre un Tidjane Salaün en net regain après son passage en G-League, un Bilal Coulibaly étincelant défensivement, et un Moussa Diabaté fidèle à lui-même. À l’inverse, Zaccharie Risacher peine encore à retrouver les sensations de son début de saison.

Zaccharie Risacher encore en difficulté

Face aux Detroit Pistons, l’ailier des Atlanta Hawks traverse toujours une phase compliquée. Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a terminé à 4 points à 2/7 au tir dont 0/3 de loin, 3 interceptions, 1 rebond et 1 passe décisive. Malgré une rencontre serrée – perdue 99-98 après une tentative au buzzer de Jalen Johnson – Risacher n’a pas réussi à peser davantage.

Bilal Coulibaly, décisif dans la victoire des Wizards

Dans la victoire des Washington Wizards contre Milwaukee (129-126), Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a été l’un des éléments clés du succès, particulièrement en défense. Peu inspiré offensivement (7 points à 3/9), il s’est imposé dans tous les autres secteurs : 5 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et 1 contre. Surtout, il a signé l’action de la gagne avec un interception + dunk face à Giannis Antetokounmpo, provoquant la sixième faute du double MVP.

Le reste du match a été rythmé par les coups de chaud offensifs : C.J. McCollum (28 points) a fait basculer la rencontre dans le money-time, Giannis a cumulé 26 points mais seulement 6/11 aux lancers, et Kevin Porter Jr. en a ajouté 30 pour Milwaukee. Mais la présence défensive de Coulibaly a été déterminante jusqu’aux dernières secondes.

Touché aux adducteurs, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) n’a pas joué.

Moussa Diabaté solide malgré la défaite des Hornets

Charlotte s’est inclinée contre Brooklyn (116-103), mais Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a encore livré une prestation dense : 10 points à 5/9 au tir, 6 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive en 22 minutes. Un match typique de son impact énergique, même si les Hornets ont craqué dans le dernier quart face à un Michael Porter Jr. à 35 points.

Moussa & Tidjane 🇫🇷 !! Moussa Diabaté : 10 PTS, 6 REB, 1 AST, 2 STL, 1 BLK

Tidjane Salaün : 10 PTS, 4 REB, 1 STL Les Hornets s'inclinent à Brooklyn ! pic.twitter.com/72322imsJk — NBA France (@NBAFRANCE) December 2, 2025

Tidjane Salaün réussi pour son retour en NBA

Après trois semaines passées en G-League, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a fait un retour très encourageant en NBA. Contre Brooklyn, il a signé 10 points à 3/6 au tir, dont 1/3 à 3-points et 3/5 aux lancers, 4 rebonds et 1 interception en 18 minutes. Jusqu’ici, il n’avait pas fait mieux que 4 points en NBA cette saison. Donc le Francilien a fait mieux que doubler son record de points.

Malgré la défaite de Charlotte, il affiche le meilleur +/- de son équipe (+17), preuve de sa contribution positive dans le jeu. Une vraie bouffée d’air pour le jeune ailier.

Nicolas Batum dans la difficulté collective des Clippers

Dans la lourde défaite des Clippers face au Miami Heat, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) a été l’un des seuls joueurs à réussir son match : 6 points à 2/2 à 3-points et 1 rebond en 20 minutes. Mais la spirale négative actuelle de son équipe ne lui permet pas de peser davantage sur les résultats.

Noah Penda continue d’exister dans la rotation du Magic

La belle dynamique d’Orlando se poursuit, et Noah Penda (1,99 m, 20 ans) en profite pour gratter du temps de jeu. Il a disputé 11 minutes contre Chicago, avec 5 points à 2/4 au tir et 1/2 de loin et 5 rebonds. Son activité a contribué à la victoire des siens (125-120), portée par les 37 points de Desmond Bane et les 25 de Franz Wagner. Penda a également signé une action importante en fin de troisième quart avec un dunk pour égaliser avant le dernier quart.