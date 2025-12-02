Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans

(ÉLITE 2) La Rochelle 101-108 Le Mans (Betclic ÉLITE)

Entre les 6e de première division et les 12e de seconde division, c’est tout de même une affiche sacrément déséquilibrée qui se jouait ce mardi soir. Mais l’handicap de 7 points prévu dans ces cas-là a permis d’avoir un match serré. Les Rochelais ont même failli faire tomber leurs adversaires manceaux. Le verrouillage de Trevor Hudgins (3/16 aux tirs) a bien aidé dans cette mission, même si celui-ci a tout de même réussi à aller chercher ses fautes en prolongations. La salle Gaston Neveur était bouillante et a poussé les siens jusqu’au bout des deux prolongations, finalement sans succès.

Malgré la victoire, Guillaume Vizade n’était pas vraiment satisfait, dans des propos rapportés par Ouest-France : « On retient la qualification. Ce qui est très frustrant c’est qu’on a fait preuve de manque de discipline… Globalement on n’a pas beaucoup de situations propres. On a été permissifs dans les duels de démarquage. On aurait pu faire mieux en s’engageant davantage. Ce sont des gros rappels à l’ordre. Ce match devait nous servir à retrouver du rythme en vue de la bataille qui s’annonce contre Châlon. Et là-dessus, on n’y est pas, en témoigne le nombre de points encaissés. »

Il y avait en effet la place pour battre Le Mans ce soir. En face, les Charentais pourront regretter plusieurs erreurs sans lesquelles ils auraient pu aller chercher la victoire, surtout en fin de première prolongation. Notamment ce moment où ils laissent Johnny Berhanemeskel, déjà en feu (31 points au final), tout seul et grand ouvert à 3-points à une minute du terme, ou cette dernière possession où ils n’ont pas réussi à se dégager un tir alors qu’ils en avaient le temps. En bref, ils n’ont pas su faire ce qu’ont fait les Sudistes du HTV.

⏰ ÇA PASSE ! 🦾🔓 Notre équipe parvient à se sortir du piège après deux prolongations et passe à l'étape suivante dans cette Coupe de France 😮‍💨 Bravo @SR_Rupella pour ce combat livré ce soir 👏 pic.twitter.com/lnudqbgBsC — MSB_Officiel 🦁 (@MSB_Officiel) December 2, 2025

(ÉLITE 2) Hyères-Toulon 112-110 Dijon (Betclic ÉLITE)

Comme les Rochelais, les joueurs du HTV se sont arrachés jusqu’en prolongation face à un adversaire de Betclic ÉLITE. Mais il faut dire qu’ils bénéficiaient d’une dynamique bien meilleure que Dijon, qui peut faire la différence malgré l’écart de division. Transformés par l’arrivée de John Roberson, les Varois étaient sur une série de cinq victoires consécutives avant ce soir. Tout le contraire des Dijonnais, récemment éliminés de FIBA Europe Cup, et qui vivent un début de saison très compliqué. Cela s’est ressenti dans la confiance des deux équipes sur le parquet.

Tout juste prolongé avant la rencontre, presque miraculeusement jusqu’en 2027, John Roberson a encore une fois été le héros de la soirée. À 36 ans, l’américano-bosnien a trouvé un cadre où il se plaît, sûrement autant sportivement que personnellement. C’est en partie grâce à son match à 31 points que le HTV a pu résister à Dijon, son cinquième au-delà des 20 unités depuis son arrivée mi-octobre. Et surtout, c’est lui qui a marqué les deux paniers qu’on retiendra de ce match : le 3-points pour arracher la prolongation, et ce game-winner sur un long flotter à 2-points, qui rentre à 1,1 seconde du terme. De quoi lui rappeler ses belles années chalonnaises et les fameux derbys face à Dijon.

Côté JDA, le moral n’est pas au beau fixe. Encore une fois incapables de hausser leur niveau et trop irréguliers, ils s’inclinent face à plus faible. De quoi leur rappeler leur élimination en FIBA Europe Cup, après la défaite surprise contre une équipe kosovare. Les Dijonnais n’ont donc plus que la Betclic ÉLITE cette saison, et les yeux pour pleurer. Sur son banc, Laurent Legname a multiplié les rotations sur son banc pour chercher la solution, sans succès. Le prochain match sur le calendrier sera en championnat face à… Monaco.