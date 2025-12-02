Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans

Coupe de France masculine - Scénarios de folie dans les deux "autres" affiches de Coupe de France du soir. Les deux matchs entre Hyères-Toulon et Dijon (112-110), et entre La Rochelle et Le Mans (101-108) sont allés en prolongations, mais un seul pensionnaire d'ÉLITE 2 a réussi à l'emporter, sur un game-winner.
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans

L’inévitable John Roberson a encore frappé

Crédit photo : Sébastien Grasset

(ÉLITE 2) La Rochelle 101-108 Le Mans (Betclic ÉLITE)

Entre les 6e de première division et les 12e de seconde division, c’est tout de même une affiche sacrément déséquilibrée qui se jouait ce mardi soir. Mais l’handicap de 7 points prévu dans ces cas-là a permis d’avoir un match serré. Les Rochelais ont même failli faire tomber leurs adversaires manceaux. Le verrouillage de Trevor Hudgins (3/16 aux tirs) a bien aidé dans cette mission, même si celui-ci a tout de même réussi à aller chercher ses fautes en prolongations. La salle Gaston Neveur était bouillante et a poussé les siens jusqu’au bout des deux prolongations, finalement sans succès.

Malgré la victoire, Guillaume Vizade n’était pas vraiment satisfait, dans des propos rapportés par Ouest-France : « On retient la qualification. Ce qui est très frustrant c’est qu’on a fait preuve de manque de discipline… Globalement on n’a pas beaucoup de situations propres. On a été permissifs dans les duels de démarquage. On aurait pu faire mieux en s’engageant davantage. Ce sont des gros rappels à l’ordre. Ce match devait nous servir à retrouver du rythme en vue de la bataille qui s’annonce contre Châlon. Et là-dessus, on n’y est pas, en témoigne le nombre de points encaissés. »

Il y avait en effet la place pour battre Le Mans ce soir. En face, les Charentais pourront regretter plusieurs erreurs sans lesquelles ils auraient pu aller chercher la victoire, surtout en fin de première prolongation. Notamment ce moment où ils laissent Johnny Berhanemeskel, déjà en feu (31 points au final), tout seul et grand ouvert à 3-points à une minute du terme, ou cette dernière possession où ils n’ont pas réussi à se dégager un tir alors qu’ils en avaient le temps. En bref, ils n’ont pas su faire ce qu’ont fait les Sudistes du HTV.

(ÉLITE 2) Hyères-Toulon 112-110 Dijon (Betclic ÉLITE)

Comme les Rochelais, les joueurs du HTV se sont arrachés jusqu’en prolongation face à un adversaire de Betclic ÉLITE. Mais il faut dire qu’ils bénéficiaient d’une dynamique bien meilleure que Dijon, qui peut faire la différence malgré l’écart de division. Transformés par l’arrivée de John Roberson, les Varois étaient sur une série de cinq victoires consécutives avant ce soir. Tout le contraire des Dijonnais, récemment éliminés de FIBA Europe Cup, et qui vivent un début de saison très compliqué. Cela s’est ressenti dans la confiance des deux équipes sur le parquet.

LIRE AUSSI

Tout juste prolongé avant la rencontre, presque miraculeusement jusqu’en 2027, John Roberson a encore une fois été le héros de la soirée. À 36 ans, l’américano-bosnien a trouvé un cadre où il se plaît, sûrement autant sportivement que personnellement. C’est en partie grâce à son match à 31 points que le HTV a pu résister à Dijon, son cinquième au-delà des 20 unités depuis son arrivée mi-octobre. Et surtout, c’est lui qui a marqué les deux paniers qu’on retiendra de ce match : le 3-points pour arracher la prolongation, et ce game-winner sur un long flotter à 2-points, qui rentre à 1,1 seconde du terme. De quoi lui rappeler ses belles années chalonnaises et les fameux derbys face à Dijon.

Côté JDA, le moral n’est pas au beau fixe. Encore une fois incapables de hausser leur niveau et trop irréguliers, ils s’inclinent face à plus faible. De quoi leur rappeler leur élimination en FIBA Europe Cup, après la défaite surprise contre une équipe kosovare. Les Dijonnais n’ont donc plus que la Betclic ÉLITE cette saison, et les yeux pour pleurer. Sur son banc, Laurent Legname a multiplié les rotations sur son banc pour chercher la solution, sans succès. Le prochain match sur le calendrier sera en championnat face à… Monaco.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Dijon
Dijon
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
fanfan21
Quand la Jda va t'elle mettre dehors cette entraîneur? qui n'est plus l'homme de la situation.....
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Coupe de France Masculine
00h00Avec un game-winner de Roberson, Hyères-Toulon fait tomber Dijon ; La Rochelle en passe tout proche contre Le Mans
Coupe de France Masculine
00h00Monaco sort les champions en titre parisiens, vaillants malgré l’exclusion de Nadir Hifi !
Coupe de France Masculine
00h00La SIG a « créé un élan » grâce à la trêve, et veut prendre la revanche « de son pire match officiel » contre Cholet
portel asa playoffs
Betclic ELITE
00h00Deandre Gholston rejoint officiellement Cholet Basket
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Kyle Guy et les Etats-Unis ont bien lancé leurs qualifications pour la Coupe du monde 2027
Coupe du Monde masculine
00h00Team USA établit un nouveau record de points !
ELITE 2
00h00Nathan Cayo officiellement à l’ADA Blois pour remplacer Lucas Ugolin
Technicien expérimenté, Andrea Trinchieri a notamment été le sélectionneur de la Grèce de 2013 à 2014
EuroCup
00h00Andrea Trinchieri de retour au Partizan Belgrade : l’accord est trouvé
ELITE 2
00h00L’ADA Blois proche d’engager un ailier-fort canadien
Deandre Gholston est de retour en France, à Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet mise sur un ancien joueur du Portel
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
1 / 0