Coupe de France masculine

John Roberson fête sa prolongation au HTV par deux tirs décisifs contre Dijon !

Officiellement prolongé par Hyères-Toulon, John Roberson a été incroyablement décisif contre la JDA Dijon mardi en 1/8e de finale de la Coupe de France. Il a arraché la prolongation d'un énorme tir primé, avant d'offrir la qualification au HTV au bout des cinq minutes supplémentaires.

00h00


John Roberson peut avoir le sourire : prolongation validée à Hyères-Toulon, avec le billet pour les quarts de finale de la Coupe de France

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il n’était pas censé être sur le parquet ce mardi soir. Ravi d’avoir prolongé John Roberson, même s’il a fallu sacrifier Ikenna Ndugba pour cela, le HTV ne pensait pas que son meneur star serait qualifié pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Dijon.

Au final, la JDA aurait préféré qu’il ne le soit pas… Pour fêter l’homologation de son nouveau contrat, et se rappeler au bon souvenir de l’Élan Chalon accessoirement, le champion de France 2017 s’est fendu d’un festival face à l’équipe bourguignonne : 31 points à 9/14 aux tirs.

John ROBERSON
John ROBERSON
31
PTS
1
REB
3
PDE

HTV
112 110
JDA

Surtout, John Roberson a été doublement décisif. D’abord pour éviter à Hyères-Toulon de connaître les affres d’un terrible effondrement, de 89-79 à 94-97 dans les deux dernières minutes. En sortie d’écran avec 1,7 seconde à jouer, son tir primé a été parfait pour arracher la prolongation.

Cinq minutes plus tard, l’international bosnien a récidivé. Avec la balle de match dans les mains, l’ancien meneur de la SIG Strasbourg a demandé l’isolation face à Michael Stockton avant de se jouer facilement de son vis-à-vis pour planter le shoot de la gagne à une seconde du buzzer. « C’est un joueur clutch, qui en a mis pas mal dans sa carrière », apprécie le coach Stéphane Dumas, interrogé par Var Matin. Dont deux en une soirée !


Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Dijon
Dijon
Commentaires

fanfan21
Le HTV méritait sa victoire bravo à eux.... et bonne continuation pour la suite.

