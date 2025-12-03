John Roberson fête sa prolongation au HTV par deux tirs décisifs contre Dijon !

Il n’était pas censé être sur le parquet ce mardi soir. Ravi d’avoir prolongé John Roberson, même s’il a fallu sacrifier Ikenna Ndugba pour cela, le HTV ne pensait pas que son meneur star serait qualifié pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Dijon.

Au final, la JDA aurait préféré qu’il ne le soit pas… Pour fêter l’homologation de son nouveau contrat, et se rappeler au bon souvenir de l’Élan Chalon accessoirement, le champion de France 2017 s’est fendu d’un festival face à l’équipe bourguignonne : 31 points à 9/14 aux tirs.

Surtout, John Roberson a été doublement décisif. D’abord pour éviter à Hyères-Toulon de connaître les affres d’un terrible effondrement, de 89-79 à 94-97 dans les deux dernières minutes. En sortie d’écran avec 1,7 seconde à jouer, son tir primé a été parfait pour arracher la prolongation.

Cinq minutes plus tard, l’international bosnien a récidivé. Avec la balle de match dans les mains, l’ancien meneur de la SIG Strasbourg a demandé l’isolation face à Michael Stockton avant de se jouer facilement de son vis-à-vis pour planter le shoot de la gagne à une seconde du buzzer. « C’est un joueur clutch, qui en a mis pas mal dans sa carrière », apprécie le coach Stéphane Dumas, interrogé par Var Matin. Dont deux en une soirée !