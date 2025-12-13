Devant de bout en bout, Nancy fait chuter Paris en championnat pour la première fois depuis deux mois

Voilà deux mois que Paris n’avait pas perdu en championnat. Non seulement, le SLUC Nancy a fait tomber le leader, mettant fin à sa série de 7 victoires consécutives. Mais les hommes de Sylvain Lautié l’ont fait avec la manière, en maîtrisant la rencontre de bout en bout et en faisant le spectacle à Gentilly, pour s’adjuger un succès de prestige lors de la 11e journée de Betclic ÉLITE.

Dans un match où les deux meilleurs marqueurs de Betclic ÉLITE s’affrontaient, Nadir Hifi et Landers Nolley II ont vite tenu à débloquer leur compteur. Hifi est rentré dans le rang en première mi-temps, tandis que Nolley a continué sur sa lancée. Une agressivité déroutante pour la défense parisienne et l’ailier nancéien a vite passé la dizaine de points, atteignant 11 unités à la pause (en plus de 7 rebonds), à l’instar de son coéquipier Phlandrous Fleming Jr.

Paris submergé après la pause

Le SLUC a pris Paris à son propre jeu, en multipliant les possessions rapides. Offensivement, Paris ne s’est pas senti dépaysé, bien que légèrement en-deçà de sa moyenne de points habituelle (47-41, 20e). Sur la lancée de son match face au Zalgiris Kaunas, Amath M’Baye a pris les clés, en cumulant 12 points à la mi-temps (18 au final). Mais défensivement, les hommes de Francesco Tabellini ont commencé à prendre l’eau, avant que la tempête ne s’intensifie au retour des vestiaires.

Les Parisiens se sont soudainement trouvés submergés par le spectaculaire duo Fleming-Nolley, qui a aussitôt rallumé la flamme, dans la raquette pour le premier, à longue distance pour le deuxième. Profitant des mauvais replis adverses, le meilleur scoreur de Betclic ÉLITE – sur un petit nuage – a même pu adresser un superbe alley-oop à l’aveugle à Isaiah Cozart. Aucune réaction pour le club de la capitale : sans son meneur habituel, Justin Robinson, Paris n’a pas su calmer le rythme, a enchaîné les mauvais choix et les pertes de balles (5 dans le 3e quart-temps).

Un écart monté jusqu’à +15

D’abord stable autour des 10 unités, l’écart a continué à croître tout doucement, jusqu’à 15 unités à son paroxysme. Le SLUC a ponctué son excellente 3e reprise d’une flèche à 7 mètres d’Enzo Goudou-Sinha (78-65, 30e). Même quand Nadir Hifi a contourné la vigilance de Fleming, portant son total à 25 points malgré la pression constante de son vis-à-vis, le champion en titre n’est pas parvenu à lancer une bonne série.

Les hommes de Sylvain Lautié ne se sont pas toujours montrés irréprochables offensivement (8/31 à 3 points au total). Ils se sont même brièvement fait peur en fin de rencontre, lorsqu’une passe mal assurée a permis à Sebastian Herrera de rapprocher Paris comme cela n’avait jamais été le cas en deuxième mi-temps (91-87, 39e). Mais les mains de Nolley et Fleming n’ont pas tremblé au moment d’inscrire de précieux lancers en toute fin de match, tandis que les Parisiens manquaient le coche de l’autre côté. Et que Gentilly exultait.

Landers Nolley (20 unités) n’a peut-être pas remporté son duel à distance l’opposant à Nadir Hifi (25) au scoring. Qu’importe, pour l’Américain, l’essentiel était bien ailleurs ce samedi : une victoire au goût d’exploit pour les Lorrains, un succès peut-être fondateur pour le SLUC et un bilan désormais positif au classement, avec une 6e victoire en 11 rencontres et un top 8 plus que jamais dans le viseur.

Les Parisiens, quant à eux, laissent filer la place de co-leader, au profit de Monaco et Lyon-Villeurbanne, qui affronteront dimanche respectivement Strasbourg et Cholet.