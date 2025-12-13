Pour Guillaume Vizade, Le Mans a été bousculé physiquement par Nanterre : « L’activité de nos intérieurs n’a pas été assez conquérante »

Le Mans a-t-il manqué de ressources à l’intérieur face à Nanterre ? Dans Le Maine Libre, l’entraîneur du MSB Guillaume Vizade est revenu sur la défaite de son équipe sur le parquet de Nanterre (98-88) vendredi, en ouverture de la 11e journée de championnat. Pour le coach français, les Nanterriens ont appuyé sur leurs qualités physiques, là où les Manceaux ont eu du mal à répondre.

Pourtant, Le Mans a plusieurs fois fait l’accordéon pour revenir au score tout au long de la rencontre, sans jamais véritablement prendre les commandes. Un scénario frustrant pour le MSB et Guillaume Vizade : « C’est vrai que l’écart de début de match nous a beaucoup pénalisés. On a fait des efforts pour revenir à plusieurs reprises. (…) Au moment où on revient, souvent on refait un stop et là on a des ballons pour appuyer un peu. Sur ces moments-là, on a manqué de maîtrise. »

Bousculés sous le panier

Les Sarthois, récemment privés de Jonathan Jeanne pour une longue durée, n’ont jamais pu imposer leur patte et ont subi les assauts répétés de Nanterre dans la raquette. La preuve en est l’excellente performance de Mathis Dossou-Yovo, qui a compilé 27 points – son record de la saison – et 8 rebonds vendredi. « On s’est fait impacter. On sait qu’il y a beaucoup de physicalité, il y a du poids, de la longueur dans cette équipe de Nanterre. Ça nous a posé beaucoup de problèmes. Ce, dès le premier quart-temps. »

Guillaume Vizade n’a pas manqué de souligner dans Le Maine Libre que ses joueurs « se [sont] battus, [ont] essayé d’aller chercher des choses près du cercle » (28 paniers dans la raquette). Mais le MSB a aussi concédé 24 rebonds offensifs, grande source de satisfaction pour Julien Mahé et les Nanterriens, moins du côté manceau. « En plus du rebond offensif, on a subi un peu la possession d’après en étant un peu désorganisés. Ces possessions-là nous ont fait très mal. Je pense qu’on avait une pression sur la balle qui était suffisante. Et une activité de nos joueurs intérieurs qui n’a pas été assez conquérante. »

Une défense dépassée

De ce fait, la défense mancelle a aussi libéré les artilleurs adverses. Lucas Dussoulier (4/9 à 3 points), Donta Scott (3/6) et le nouvel arrivant Len Schoormann (2/3) en ont profité pour sanctionner de loin lors du festival offensif nanterrien (98 points), en profitant des bonnes ressorties de balles par leurs intérieurs. « Sur les premières possessions, ils ont eu des deuxièmes chances. Ces deuxièmes chances ont permis à l’équipe de Nanterre, avec des shooteurs différents, d’avoir des tirs de qualité, notamment des tirs à trois points. »

Le MSB reste toujours dans la course au top 8 mais voit ses deux poursuivants directs revenir fort. Les Manceaux comptent 6 victoires en 11 matchs, et pointent à la 8e place avant les matchs de Nancy (contre Paris ce samedi) et Cholet (à Lyon-Villeurbanne dimanche), qui ont l’occasion de recoller en cas de succès face à deux des trois co-leaders de Betclic ÉLITE.