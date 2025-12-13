Recherche
Betclic Élite

Julien Mahé savoure la prestation collective de Nanterre après la victoire contre Le Mans : « On a été absolument incroyables au rebond offensif »

Betclic ELITE - Après le succès de Nanterre face au Mans en Betclic ELITE, Julien Mahé a livré une analyse détaillée dans Le Maine Libre, mettant en avant la qualité du match et la performance collective de son équipe.
00h00
Julien Mahé savoure la prestation collective de Nanterre après la victoire contre Le Mans : « On a été absolument incroyables au rebond offensif »

Julien Mahé a encore pu compter sur un bon Mathis Dossou-Yovo, pour permettre à Nanterre de battre Le Mans

Crédit photo : Julie Dumélié

Julien Mahé était logiquement satisfait vendredi soir après la victoire de Nanterre contre Le Mans (98-88), lors de la 11e journée de Betclic ELITE. Dans les colonnes de Le Maine Libre, l’entraîneur francilien a salué un match de haut niveau, marqué par une grosse intensité, une domination au rebond offensif et une circulation de balle aboutie, dans un contexte de calendrier très exigeant pour son équipe.

LIRE AUSSI

Une victoire construite dans un match de haut niveau

Face à un MSB accrocheur, revenu à plusieurs reprises au score, Nanterre a su maintenir le cap. Julien Mahé a d’abord tenu à souligner la qualité globale de la rencontre : « Très fier de cette victoire des garçons parce que je trouve qu’on a vu un match de qualité. On remporte un match de très bon niveau ce (vendredi) soir. Pour jouer un match de cette qualité-là, il faut deux équipes et donc vraiment coup de chapeau au MSB parce qu’ils ne lâchent jamais. »

Les Franciliens ont pourtant souvent vu Le Mans revenir, malgré une domination globale. Une situation qui n’a rien de surprenant pour le coach nanterrien, conscient des qualités adverses : « On sait qu’ils ont beaucoup de qualité, on avait mis un gros focus sur leurs shooteurs à 3-points et même quand on pensait avoir creusé un écart, ils reviennent toujours. »

– Journée 11

Un match clé après la frustration de Bourg-en-Bresse

Au-delà du contenu, l’enjeu comptait beaucoup pour Nanterre, qui restait sur une défaite frustrante à Bourg-en-Bresse. Dans un mois de décembre chargé, ce succès tombe à point nommé : « C’était pour nous un match important après une défaite à Bourg-en-Bresse pour le moins frustrante et au cœur d’un mois de décembre qui est très très difficile sur le papier. C’était important de pouvoir le prendre et il est pris avec la manière. »

Sur le terrain, les Nanterriens ont souvent su répondre aux temps forts manceaux, en particulier après la pause, lorsque Le Mans est brièvement passé devant au score. « On a fait un bon début de match, on a toujours réussi à relancer la machine quand le MSB est revenu. »

Rebond offensif et circulation de balle comme marqueurs forts

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et symbolisent la prestation collective mise en avant par Julien Mahé. Dominant près du cercle, Nanterre a fait la différence sur les deuxièmes chances et le jeu partagé : « On a été absolument incroyables au rebond offensif et on a très bien bougé le ballon. »

Les statistiques finales confirment ce constat, avec 24 rebonds offensifs et 26 passes décisives. Des données que le technicien francilien n’a pas manqué de souligner : « Il y a des stats ce soir, avec 24 rebonds offensifs et 26 passes décisives, ça montre qu’on a vraiment fait un match de grande qualité donc je suis vraiment très heureux de la prestation de l’équipe ce soir. »

Grâce à cette victoire, Nanterre s’offre un succès de référence face à un concurrent direct, tandis que Le Mans concède une cinquième défaite cette saison en Betclic ELITE, malgré plusieurs retours encourageants au score.

1 / 0