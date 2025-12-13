Le Fenerbahçe s’impose à Monaco : « C’est fantastique de battre la meilleure équipe d’Europe »

Une victoire « incroyable » selon Jasikevicius

Dans cette revanche de la finale EuroLeague de la saison dernière, le Fenerbahçe a de nouveau pris le dessus sur l’AS Monaco. Sarunas Jasikevicius, visiblement satisfait après n’avoir pas pu jouer la semaine dernière contre l’Olympiakos en raison de conditions météorologiques extrêmes, n’a pas caché sa joie en conférence de presse.

L’effort collectif salué par le coach

L’entraîneur lituanien n’a pas mâché ses mots pour qualifier cette performance : « C’était une victoire incroyable pour nous, bien sûr. Nous n’avions pas joué de match d’EuroLeague depuis quelques semaines. Je l’ai dit avant le match, et je le redis maintenant : à mon avis, Monaco est actuellement la meilleure équipe d’Europe. Donc, battre les meilleurs d’Europe, c’est fantastique pour nous. »

Malgré un début de match compliqué, Fenerbahçe a su renverser la tendance. « À un moment donné, il semblait que nous ne serions pas capables de revenir dans le match, mais nous avons réussi. Nous avons eu une excellente série et amélioré notre défense. Dans le dernier quart-temps, le match est devenu équilibré, et nous avons gagné », a expliqué Jasikevicius.

Le technicien a particulièrement mis en avant l’investissement de ses joueurs : « Les joueurs ont fourni un effort incroyable. Leur effort, surtout sur les rebonds, était fantastique. Même si nous avons très mal shooté à 3-points en première mi-temps, nous avons constamment trouvé des tirs ouverts, ce qui était formidable. »

Concernant les ajustements à la mi-temps, Saras s’est montré pragmatique : « Ce que j’ai dit aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps était très simple. Ne commettez pas de fautes stupides quand nous avons déjà utilisé notre limite de fautes, et essayez de marquer les 3-points. »

Du côté monégasque, Vassilis Spanoulis s’est montré critique envers ses joueurs : « Même quand nous avions 17 points d’avance aujourd’hui, nous ne jouions pas un bon basket. Ce n’est pas ce que je veux voir de mon équipe. Nous avons attaqué de manière trop individuelle, nous n’avons pas partagé le ballon, nous ne nous sommes pas battus, et nous n’avons pas pu prendre de rebonds. C’est inacceptable à ce niveau. »