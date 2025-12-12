Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Monaco perd pied dans le dernier quart et ne prend pas sa revanche contre Fenerbahçe

EuroLeague - Le remake de la grande finale de juin dernier semblait tourner en faveur de l'AS Monaco, avant un craquage dans le dernier quart qui a permis au Fenerbahçe de l'emporter 86-92. « On a mis le doute dans l'esprit de Monaco » a analysé le coach adverse.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco perd pied dans le dernier quart et ne prend pas sa revanche contre Fenerbahçe

Déception pour les Monégasques à domicile

Crédit photo : Sébastien Grasset

Monaco et Fenerbahçe se retrouvaient ce vendredi 12 décembre pour la première fois depuis la grande finale de l’EuroLeague 2024/25, il y a un peu moins de sept mois. Un affrontement entre deux des meilleures défenses de la compétition, deux équipes en grande forme et forcément motivées à l’idée de se rejouer. Le match a bien été âpre, accroché, et avec des rebondissements. Mais alors que Monaco semblait parfaitement parti pour l’emporter, malgré les… 18 rebonds offensifs concédés à la mi-temps (22 au final), ce sont bien les visiteurs turcs qui repartent du Rocher avec la victoire.

– Journée 15

Les Monégasques ont pendant longtemps été agressifs vers le panier, même si cela n’a pas toujours été récompensé par des coups de sifflet, ce qui a donné lieu à beaucoup de frustration des joueurs. Mais alors qu’ils menaient de 17 points en fin de troisième quart-temps, ils ont complètement perdu pied dans les dix dernières minutes, avec une succession de mauvais choix. Un 28-7 encaissé qui leur coûte la victoire, pendant que de son côté le club turc enchaînait les isolations réussies. Et au final, une défaite 86-92, la première depuis un mois en EuroLeague pour la Roca Team.

LIRE AUSSI

De la frustration

Forte de trois très large victoires en EuroLeague, certes contre des équipes plus faibles (+32 contre l’ASVEL, +36 contre l’Anadolu Efes, +21 contre Paris), l’AS Monaco arrivait en pleine confiance ce soir. Même si forcément, le traumatisme de la finale perdue était dans les têtes au moment d’affronter le Fenerbahçe. Mais le club turc n’est plus dans les mêmes dispositions qu’en mai dernier, et éprouve des difficultés à confirmer cette saison. La preuve, ils ont pendant trois quart-temps survécu en grande partie grâce aux rebonds offensifs laissés par les Monégasques, et aux isolations de leurs leaders.

« Ils ont beaucoup trop de rebonds offensifs, on arriverait à sécuriser une avance plus confortable si on récupérait plus de rebonds défensifs. Si on fait ça en seconde période, ça sera beaucoup plus simple pour nous en seconde période » prévenait à la mi-temps Kevarrius Hayes, qui était le meilleur marqueur monégasque avec 12 points sur ses 7 premières minutes, avant de prendre 3 fautes rapides. Même s’ils étaient devant à la mi-temps, les Monégasques se frustraient déjà à cause des fautes non sifflées. Mike James notamment (20 points) est rentré énervé aux vestiaires.

Mike JAMES
Mike JAMES
20
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
ASM
86 92
FEN

Jusqu’à 17 points d’écart

Pendant le troisième quart-temps, la Roca Team a réussi à creuser l’écart. Après un énième ballon volé d’Alpha Diallo (18 points, 4 interceptions), ils ont pris leur plus grande avance du match, +17 (67-50). On se disait alors que le plus dur était fait. Jusqu’à donc ce quatrième quart-temps, où tout s’est effondré. À l’image d’un Élie Okobo – pourtant MVP de la dernière journée – qui est passé à côté (0/7 aux tirs), il y a eu un vrai manque de sérénité dans les choix. On a retrouvé les illustres défauts de cette équipe, à savoir trop se reposer sur les exploits individuels des extérieurs dans le money-time.

Alpha DIALLO
Alpha DIALLO
18
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ASM
86 92
FEN
Mauvais match pour Élie Okobo (photo : Sébastien Grasset)

Les rotations questionnables de coach Spanoulis n’ont pas non plus aidé à améliorer la situation. Dans le même temps, Fenerbahçe haussait son niveau défensif et ratait de moins en moins de tirs. « On a mis le doute dans l’esprit de Monaco » a résumé Šarūnas Jasikevičius.

Talen HORTON-TUCKER
Talen HORTON-TUCKER
24
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
ASM
86 92
FEN

Et donc au bout du compte un 32-17 encaissé dans le dernier quart-temps qui leur coûte la victoire. Et une fin de match tendue, marquée par du trashtalk, des échauffourées, et un Vassilis Spanoulis remonté en interview d’après-match (voir sa (courte) citation après). Un coup d’arrêt pour Monaco, qui était pourtant bien parti pour valider une quatrième victoire d’affilée. Avec un match de retard, Fenerbahçe grimpe en 4e position, pendant que Monaco reste dans le Top 5 grâce aux défaites de ses concurrents.

« On n’a pas eu un bon comportement, on a proposé un mauvais basket, ce n’était pas mon basket. Tu ne gagneras jamais de titre en jouant comme ça »

Vassilis Spanoulis après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
verdun
Mangés au rebond.
Répondre
(0) J'aime
macroy
Franchement, l'arbitrage en dessous de tout. Il y a un gros problème au rebond défensif a Monaco ! Quelle est la plus value Spanoulis !? Laisser James sur le terrain quand il croque et fait n'importe quoi !? Remettre Okobo a la fin quand tout se joue alors qu'il n'a rien fait du match !? Franchement JDC est un bien meilleur tacticien et meneur d'hommes... ... et il coûte moins cher !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00Après deux prolongations, l’Élan Béarnais cède contre Blois
Betclic ELITE
00h00Derrière un duo Dossou-Yovo/Zeigler de gala, Nanterre bat Le Mans, concurrent direct à la Leaders Cup
EuroLeague
00h00Monaco perd pied dans le dernier quart et ne prend pas sa revanche contre Fenerbahçe
Betclic ELITE
00h00Toujours fanny, Éric Bartecheky se méfie de Dijon : « Une bête blessée peut être plus dangereuse »
NM1
00h00Après avoir pensé à arrêter le basket, Lois Gendrey retrouve la Nationale 1 !
NM1
00h00Augustinas Venckus fait son retour en France
Bastien Pinault
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais amoindri pour la réception de Blois
Mehdy Ngouama a été libéré par l'ASVEL, après sa pige médicale
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL libère Mehdy Ngouama à l’issue de sa pige médicale
Nathan De Sousa est blessé à la cheville
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket diminué contre l’ASVEL ?
Antoine Eito reste à Boulazac jusqu'au 3 janvier
Betclic ELITE
00h00Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0