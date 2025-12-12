Monaco perd pied dans le dernier quart et ne prend pas sa revanche contre Fenerbahçe

Monaco et Fenerbahçe se retrouvaient ce vendredi 12 décembre pour la première fois depuis la grande finale de l’EuroLeague 2024/25, il y a un peu moins de sept mois. Un affrontement entre deux des meilleures défenses de la compétition, deux équipes en grande forme et forcément motivées à l’idée de se rejouer. Le match a bien été âpre, accroché, et avec des rebondissements. Mais alors que Monaco semblait parfaitement parti pour l’emporter, malgré les… 18 rebonds offensifs concédés à la mi-temps (22 au final), ce sont bien les visiteurs turcs qui repartent du Rocher avec la victoire.

Les Monégasques ont pendant longtemps été agressifs vers le panier, même si cela n’a pas toujours été récompensé par des coups de sifflet, ce qui a donné lieu à beaucoup de frustration des joueurs. Mais alors qu’ils menaient de 17 points en fin de troisième quart-temps, ils ont complètement perdu pied dans les dix dernières minutes, avec une succession de mauvais choix. Un 28-7 encaissé qui leur coûte la victoire, pendant que de son côté le club turc enchaînait les isolations réussies. Et au final, une défaite 86-92, la première depuis un mois en EuroLeague pour la Roca Team.

De la frustration

Forte de trois très large victoires en EuroLeague, certes contre des équipes plus faibles (+32 contre l’ASVEL, +36 contre l’Anadolu Efes, +21 contre Paris), l’AS Monaco arrivait en pleine confiance ce soir. Même si forcément, le traumatisme de la finale perdue était dans les têtes au moment d’affronter le Fenerbahçe. Mais le club turc n’est plus dans les mêmes dispositions qu’en mai dernier, et éprouve des difficultés à confirmer cette saison. La preuve, ils ont pendant trois quart-temps survécu en grande partie grâce aux rebonds offensifs laissés par les Monégasques, et aux isolations de leurs leaders.

« Ils ont beaucoup trop de rebonds offensifs, on arriverait à sécuriser une avance plus confortable si on récupérait plus de rebonds défensifs. Si on fait ça en seconde période, ça sera beaucoup plus simple pour nous en seconde période » prévenait à la mi-temps Kevarrius Hayes, qui était le meilleur marqueur monégasque avec 12 points sur ses 7 premières minutes, avant de prendre 3 fautes rapides. Même s’ils étaient devant à la mi-temps, les Monégasques se frustraient déjà à cause des fautes non sifflées. Mike James notamment (20 points) est rentré énervé aux vestiaires.

Cross.

Space.

💥 THREE. Mike James creating separation and punishing the defense.

That’s elite shot-making. pic.twitter.com/m1hbSFzGMN — SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025

Jusqu’à 17 points d’écart

Pendant le troisième quart-temps, la Roca Team a réussi à creuser l’écart. Après un énième ballon volé d’Alpha Diallo (18 points, 4 interceptions), ils ont pris leur plus grande avance du match, +17 (67-50). On se disait alors que le plus dur était fait. Jusqu’à donc ce quatrième quart-temps, où tout s’est effondré. À l’image d’un Élie Okobo – pourtant MVP de la dernière journée – qui est passé à côté (0/7 aux tirs), il y a eu un vrai manque de sérénité dans les choix. On a retrouvé les illustres défauts de cette équipe, à savoir trop se reposer sur les exploits individuels des extérieurs dans le money-time.

Les rotations questionnables de coach Spanoulis n’ont pas non plus aidé à améliorer la situation. Dans le même temps, Fenerbahçe haussait son niveau défensif et ratait de moins en moins de tirs. « On a mis le doute dans l’esprit de Monaco » a résumé Šarūnas Jasikevičius.

Et donc au bout du compte un 32-17 encaissé dans le dernier quart-temps qui leur coûte la victoire. Et une fin de match tendue, marquée par du trashtalk, des échauffourées, et un Vassilis Spanoulis remonté en interview d’après-match (voir sa (courte) citation après). Un coup d’arrêt pour Monaco, qui était pourtant bien parti pour valider une quatrième victoire d’affilée. Avec un match de retard, Fenerbahçe grimpe en 4e position, pendant que Monaco reste dans le Top 5 grâce aux défaites de ses concurrents.

« On n’a pas eu un bon comportement, on a proposé un mauvais basket, ce n’était pas mon basket. Tu ne gagneras jamais de titre en jouant comme ça » Vassilis Spanoulis après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV