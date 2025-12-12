Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve

Thomas Ville (1,87 m, 30 ans) est de retour à la compétition alors que Boulazac retrouve la compétition en Betclic ELITE, trois semaines après son dernier match à Nanterre (défaite 85-78 le 22 novembre).

Le vétéran a montré dès le début de la saison 2025-2026 qu’il pouvait être un élément clé du dispositif périgourdin, alors que Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a plus rejoué depuis la première journée. Avant sa blessure, l’arrière français s’est illustré aussi bien en championnat qu’en Coupe de France, avec une production statistique équilibrée et un impact dépassant le simple scoring.

PROFIL JOUEUR Thomas VILLE Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,3 #126 REB 2,7 #102 PD 3,8 #27

Un rôle bien identifié dans la rotation de Boulazac

À 30 ans, Thomas Ville occupe un rôle clair au sein de l’effectif de Boulazac. Joueur de devoir, capable d’apporter de l’intensité défensive et de la justesse dans le jeu collectif, il s’est rapidement imposé comme un maillon fiable sur la ligne arrière.

En Betclic ELITE, sur les six premiers matches disputés avant son arrêt, il tournait à 6,3 points, 2,7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne. Des chiffres qui traduisent une vraie polyvalence et une capacité à peser sur plusieurs aspects du jeu, notamment dans l’organisation offensive. Il va maintenant pouvoir épauler Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans), qui a été prolongé jusqu’au 3 janvier comme remplaçant médical d’Amit Ebo, ainsi que les postes 2/1 Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) et Angelo Warner (1,88 m, 33 ans). Après quatre matches, Eïto tourne à 4,8 points et 2,8 passes décisives en près de 26 minutes par match. Arrivé d’Antibes début novembre, il sort d’un match à 8 points et 3 rebonds en 30 minutes dans une courte défaite à Nanterre.

PROFIL JOUEUR Antoine EÏTO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 37 ans (06/04/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 8,5 #272 REB 2,5 #364 PD 3,5 #122

Une efficacité encore plus marquée en Coupe de France

C’est en Coupe de France Masculine que Thomas Ville a affiché ses statistiques les plus élevées. En deux rencontres, il compilait 10,5 points, 5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, montrant qu’il pouvait également prendre davantage de responsabilités offensives lorsque le contexte s’y prête.

Cette production renforcée confirme son utilité dans un effectif de Boulazac parfois réduit en nombre, où chaque joueur capable d’enchaîner les minutes avec constance est précieux.

Un retour attendu contre Chalon

Pour un Boulazac promu en Betclic ELITE et engagé dans une lutte pour le maintien (13e sur 16 avec 3 victoires en 10 matches), récupérer un joueur comme Thomas Ville représente un renfort interne non négligeable. Son sens du jeu, sa capacité à défendre sur plusieurs postes extérieurs et à faire jouer les autres en font un profil complémentaire des leaders de la ligne arrière.

Alors que Boulazac se déplace à Chalon-sur-Saône, ce samedi 13 décembre (match à 18h), le retour de Thomas Ville doit permettre à Alexandre Ménard de stabiliser un peu plus ses rotations et de s’appuyer sur un joueur déjà en rythme et productif avant son arrêt.