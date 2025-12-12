Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve

Betclic ELITE - Boulazac va pouvoir compter sur le retour de Thomas Ville, initialement arrêté pour 6 à 7 semaines depuis début novembre, tandis qu’Antoine Eito est prolongé, cette fois comme remplaçant médical d'Amit Ebo, jusqu’au 3 janvier 2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve

Antoine Eito reste à Boulazac jusqu’au 3 janvier

Crédit photo : Julie Dumélié

Thomas Ville (1,87 m, 30 ans) est de retour à la compétition alors que Boulazac retrouve la compétition en Betclic ELITE, trois semaines après son dernier match à Nanterre (défaite 85-78 le 22 novembre).

Le vétéran a montré dès le début de la saison 2025-2026 qu’il pouvait être un élément clé du dispositif périgourdin, alors que Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) n’a plus rejoué depuis la première journée. Avant sa blessure, l’arrière français s’est illustré aussi bien en championnat qu’en Coupe de France, avec une production statistique équilibrée et un impact dépassant le simple scoring.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Thomas Ville.jpg
Thomas VILLE
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 30 ans (06/05/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,3
#126
REB
2,7
#102
PD
3,8
#27

Un rôle bien identifié dans la rotation de Boulazac

À 30 ans, Thomas Ville occupe un rôle clair au sein de l’effectif de Boulazac. Joueur de devoir, capable d’apporter de l’intensité défensive et de la justesse dans le jeu collectif, il s’est rapidement imposé comme un maillon fiable sur la ligne arrière.

En Betclic ELITE, sur les six premiers matches disputés avant son arrêt, il tournait à 6,3 points, 2,7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne. Des chiffres qui traduisent une vraie polyvalence et une capacité à peser sur plusieurs aspects du jeu, notamment dans l’organisation offensive. Il va maintenant pouvoir épauler Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans), qui a été prolongé jusqu’au 3 janvier comme remplaçant médical d’Amit Ebo, ainsi que les postes 2/1 Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) et Angelo Warner (1,88 m, 33 ans). Après quatre matches, Eïto tourne à 4,8 points et 2,8 passes décisives en près de 26 minutes par match. Arrivé d’Antibes début novembre, il sort d’un match à 8 points et 3 rebonds en 30 minutes dans une courte défaite à Nanterre.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Antoine Eito.jpg
Antoine EÏTO
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 37 ans (06/04/1988)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
8,5
#272
REB
2,5
#364
PD
3,5
#122

Une efficacité encore plus marquée en Coupe de France

C’est en Coupe de France Masculine que Thomas Ville a affiché ses statistiques les plus élevées. En deux rencontres, il compilait 10,5 points, 5 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, montrant qu’il pouvait également prendre davantage de responsabilités offensives lorsque le contexte s’y prête.

Cette production renforcée confirme son utilité dans un effectif de Boulazac parfois réduit en nombre, où chaque joueur capable d’enchaîner les minutes avec constance est précieux.

Un retour attendu contre Chalon

Pour un Boulazac promu en Betclic ELITE et engagé dans une lutte pour le maintien (13e sur 16 avec 3 victoires en 10 matches), récupérer un joueur comme Thomas Ville représente un renfort interne non négligeable. Son sens du jeu, sa capacité à défendre sur plusieurs postes extérieurs et à faire jouer les autres en font un profil complémentaire des leaders de la ligne arrière.

Alors que Boulazac se déplace à Chalon-sur-Saône, ce samedi 13 décembre (match à 18h), le retour de Thomas Ville doit permettre à Alexandre Ménard de stabiliser un peu plus ses rotations et de s’appuyer sur un joueur déjà en rythme et productif avant son arrêt.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan De Sousa est blessé à la cheville
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket diminué contre l’ASVEL ?
Antoine Eito reste à Boulazac jusqu'au 3 janvier
Betclic ELITE
00h00Boulazac récupère Thomas Ville, Antoine Eito prolongé jusqu’à la trêve
Gaëtan Clerc évoque sa possible fin de carrière à l'issue de la saison 2025-2026
ELITE 2
00h00Gaëtan Clerc évoque une probable retraite sportive à l’issue de la saison 2025-2026
Angers a remporté 7 matches de suite
NM1
00h007 à la suite : Angers renverse Lorient et s’invite au sommet de la poule A
ELITE 2
00h00Donovan Donaldson quitte Aix-Maurienne pour Chypre
Fabien Causeur est toujours sans club
Betclic ELITE
00h00Les JFL encore sans contrat pour 2025-2026
Mike James et Matthew Strazel veulent prolonger la bonne dynamique de Monaco avec une victoire contre le Fenerbahçe
EuroLeague
00h00Monaco est « probablement la meilleure équipe d’EuroLeague actuellement » pour Jasikevicius
Antoine Rigaudeau lors des JO de Sydney, en 2000, une époque où il jouait en club pour la Virtus Bologne
EuroLeague
00h00Ettore Messina rend un hommage appuyé à Antoine Rigaudeau, « le meilleur meneur de jeu »
EuroLeague
00h00La sensation Valence poursuit sa série contre l’Anadolu Efes du trio Cordinier – Beaubois – Poirier
ELITE 2
00h00Quimper privé de Benoit Injai jusqu’à fin janvier, les Béliers encore fragilisés
1 / 0
Livenews NBA
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
Grayson Allen
NBA
00h00Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup
Stephen Curry s'approche de son retour en NBA
NBA
00h00Stephen Curry de retour vendredi contre Minnesota après cinq matchs d’absence
Monte Morris rejoint l'Olympiakos
NBA
00h00Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
1 / 0