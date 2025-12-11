Recherche
NBA

Monte Morris rejoint l'Olympiakos après neuf saisons en NBA

NBA - Monte Morris signe à l'Olympiakos Le Pirée jusqu'à la fin de saison. Le meneur américain de 29 ans, libéré par les Indiana Pacers en novembre, renforce considérablement la rotation arrière de l'Olympiakos en EuroLeague.
00h00
Monte Morris rejoint l’Olympiakos après neuf saisons en NBA

Monte Morris rejoint l’Olympiakos

Crédit photo : © David Reginek-Imagn Images

L’Olympiakos vient d’officialiser l’arrivée de Monte Morris pour le reste de la saison 2025-2026. Le meneur américain était libre de tout contrat depuis sa libération par les Indiana Pacers le mois dernier.

Un vétéran NBA pour renforcer la rotation du Pirée

Morris apporte au club grec une expérience considérable avec neuf saisons complètes en NBA. Sur l’ensemble de sa carrière nord-américaine, comptabilisant 426 matchs, l’ancien joueur des Denver Nuggets affiche des moyennes de 9,4 points, 2,3 rebonds et 3,6 passes décisives par rencontre.

Sa meilleure saison reste celle de 2020-2021 sous les couleurs de Denver, où il avait compilé 12,6 points et 4,4 passes de moyenne. Plus récemment, Morris n’avait disputé que six rencontres avec Indiana entre le 9 et le 17 novembre, tournant à 3 points, 1,2 rebond et 1,5 passe en 10,8 minutes de temps de jeu.

Une concurrence renforcée au poste de meneur

L’arrivée de Morris densifie encore davantage la rotation arrière de l’Olympiakos, déjà bien fournie avec Frank Ntilikina, Tyler Dorsey, Gianoulis Larentzakis, Saben Lee et Evan Fournier. Cette profondeur d’effectif place le club du Pirée parmi les formations les mieux armées de l’EuroLeague en termes de qualité et de rotation. Cependant, la blessure de Keenan Evans a conduit la formation grecque à vouloir se renforcer.

Le nouveau joueur rouge et blanc retrouvera en EuroLeague plusieurs anciens coéquipiers NBA, notamment Facundo Campazzo (Real Madrid), Juancho Hernangomez (Panathinaikos) et Markus Howard (Baskonia). Formé à Iowa State, Morris avait été distingué dans la First-Team All-Big 12 en 2017 et deux fois dans la Second-team All-Big 12 en 2015 et 2016.

Cette signature confirme les ambitions européennes de l’Olympiakos, qui mise sur l’expérience et le vécu de Morris pour franchir un cap supplémentaire dans la compétition continentale.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
