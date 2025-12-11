Alpha Kaba retourne en Chine

Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) continue d’écrire une trajectoire unique dans le paysage des joueurs français à l’étranger. Déjà passé par de nombreux championnats ces dernières années, l’intérieur de 29 ans retourne en CBA, quelques semaines seulement après avoir évolué en Libye avec Al-Ahly Benghazi.

Parcours toujours plus atypique

Depuis son départ de Nanterre en 2021, Alpha Kaba a enchaîné les destinations. Passé par les clubs du Saint Martin Sports Romorantin et de l’ADA Blois avant d’intégrer le centre de formation de Pau-Lacq-Orthez, le Romorantinais s’était déjà exporté jeune en Serbie, à Mega Leks, entre 2015 et 2017. Mais c’est bien ces trois dernières années qui ont façonné son statut de globe-trotter du basket français.

Le natif de Blois a découvert plusieurs championnats : la Turquie, le Monténégro, la Chine, l’Espagne, Israël et plus récemment la Corée du Sud. La saison passée, il a même été aperçu en EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv, le temps de quatre rencontres. Son passage en Asie s’est prolongé avec Goyang Sono, en Corée-du-Sud, où il a tourné à 6,4 points à 55% de réussite aux tirs et 5,7 rebonds en 17 matchs, avant un bref crochet par la Chine en juin.

Retour à la CBA

Après une pige africaine en Libye, où il avait rejoint Al-Ahly Benghazi dans le cadre des qualifications pour la BAL, Alpha Kaba repart donc en Chine. Il sera l’une des recrues étrangères des Shenzhen Leopards, qui lancent leur saison le 14 décembre. Une nouvelle compétition où son impact à l’intérieur devrait être précieux.

En Libye, sa signature avait coïncidé avec celle d’une autre figure passée par la Betclic ELITE, Marcos Knight, connu pour avoir remporté l’EuroCup en 2021 avec l’AS Monaco puis le titre de champion de France en 2022 avec l’ASVEL. Le duo n’aura finalement pas duré longtemps, Alpha Kaba prenant rapidement la direction du continent asiatique.

Une carrière sans frontières

Au fil des années, Alpha Kaba confirme son appétence pour les expériences multiples et les environnements variés. Désormais international guinéen, le neveu de Benkali Kaba aura ainsi porté les couleurs de clubs situés sur trois continents, tout en revenant régulièrement sur les terrains asiatiques où son profil athlétique est très apprécié.

Son arrivée à Shenzhen ajoute une ligne de plus à un parcours déjà singulier, qui devrait continuer à attirer l’attention tant il sort des standards habituels des joueurs français à l’étranger.