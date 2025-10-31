Alpha Kaba, de la Corée du Sud à la Libye

S’il avait déjà transité deux ans par la Serbie, au sein de la pouponnière de Mega Leks entre 2015 et 2017, Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) est devenu l’un des plus grands globe-trotters du basket français depuis son départ de Nanterre en 2021.

Ainsi, le natif de Blois a coché plein de destinations ces dernières saisons : la Turquie, le Monténégro, la Chine, l’Espagne, Israël et la Corée du Sud. Vu brièvement en EuroLeague l’an dernier avec le Maccabi Tel-Aviv (4 matchs), l’ancien palois a finalement surtout goûté au basket asiatique, entre le championnat coréen (6,4 points à 55% et 5,7 rebonds en 17 rencontres avec Goyang Sono) et un crochet d’un match par la Chine fin juin.

Avec Marcos Knight

International guinéen, Alpha Kaba va désormais pouvoir défendre les couleurs d’un club en Afrique. Comme nombre de bons joueurs, le 60e choix de la Draft 2017 profite de la croissance de la BAL pour s’engager sur son continent d’origine. Il a ainsi rejoint les rangs de l’équipe libyenne d’Al-Ahly Benghazi, actuellement engagée dans les qualifications pour la BAL.

Sa signature s’est accompagnée de celle d’une autre ancienne figure de Betclic ÉLITE, Marcos Knight, vainqueur de l’EuroCup en 2021 avec l’AS Monaco et champion de France 2022 avec l’ASVEL.