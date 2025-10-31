Recherche
Basketball Africa League (BAL)

Alpha Kaba, de la Corée du Sud à la Libye

Expatrié depuis l'été 2021, vu en Corée du Sud la saison dernière, Alpha Kaba va désormais tenter de qualifier le club libyen d'Al-Ahly Benghazi pour la BAL.
00h00
Alpha Kaba, de la Corée du Sud à la Libye

Objectif BAL pour Alpha Kaba

Crédit photo : Lilian Bordron

S’il avait déjà transité deux ans par la Serbie, au sein de la pouponnière de Mega Leks entre 2015 et 2017, Alpha Kaba (2,08 m, 29 ans) est devenu l’un des plus grands globe-trotters du basket français depuis son départ de Nanterre en 2021.

Ainsi, le natif de Blois a coché plein de destinations ces dernières saisons : la Turquie, le Monténégro, la Chine, l’Espagne, Israël et la Corée du Sud. Vu brièvement en EuroLeague l’an dernier avec le Maccabi Tel-Aviv (4 matchs), l’ancien palois a finalement surtout goûté au basket asiatique, entre le championnat coréen (6,4 points à 55% et 5,7 rebonds en 17 rencontres avec Goyang Sono) et un crochet d’un match par la Chine fin juin.

Avec Marcos Knight

International guinéen, Alpha Kaba va désormais pouvoir défendre les couleurs d’un club en Afrique. Comme nombre de bons joueurs, le 60e choix de la Draft 2017 profite de la croissance de la BAL pour s’engager sur son continent d’origine. Il a ainsi rejoint les rangs de l’équipe libyenne d’Al-Ahly Benghazi, actuellement engagée dans les qualifications pour la BAL.

Sa signature s’est accompagnée de celle d’une autre ancienne figure de Betclic ÉLITE, Marcos Knight, vainqueur de l’EuroCup en 2021 avec l’AS Monaco et champion de France 2022 avec l’ASVEL.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
