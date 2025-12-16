Comment regarder la Finale de NBA Cup entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Knicks de Guerschon Yabusele ?

La NBA s’apprête à connaître son premier champion de la saison, à l’occasion de la finale de NBA Cup ce mardi soir à Las Vegas. L’affiche opposera les San Antonio Spurs d’un Victor Wembanyama revenu en puissance, aux New York Knicks qui comptent trois Français dans leurs rangs.

Pour savoir qui inscrira son nom au palmarès de ce tournoi intégré à la saison régulière – après les Los Angeles Lakers en 2023 puis les Milwaukee Bucks en 2024 – il faudra se brancher sur Amazon Prime. Prise d’antenne à 2h30.

Victor Wembanyama en quête d’un premier titre

Déjà présent à Vegas avec les Spurs pour les demi-finales, Victor Wembanyama a fait forte impression face au champion NBA en titre, Oklahoma City. Le Français effectuait son retour en demi-finale, lui qui soignait une blessure au mollet depuis près d’un mois. S’il n’a joué qu’une vingtaine de minutes en sortie de banc, du jamais vu depuis trois ans, “Wemby” a pesé dans la décision dès son retour, infligeant au Thunder sa première défaite depuis le 6 novembre.

Rien ne résistait jusqu’ici à OKC, qui restait sur 24 victoires en 25 matchs de saison régulière. Et pourtant, OKC a failli face aux Texans d’un très grand Victor Wembanyama, qui sortait du banc pour la première fois depuis… la saison 2021-2022 à l’ASVEL. L’intérieur pourrait d’ailleurs sortir du banc une nouvelle fois ce mardi soir, pour la finale face aux Knicks, bien qu’il aura évidemment à cœur de soulever le premier trophée de sa carrière en NBA.

22 POINTS À 55%

9 REBONDS

2 PASSES

2 BLOCKS

… Le tout en 21 minutes !

Fin de disette pour les New York Knicks ?

Les Knicks se sont pour leur part qualifiés en finale après avoir dominé le Orlando Magic (120-132) en demi-finale, avec un duo Jalen Brunson (40 points et 8 passes) – Karl-Anthony Towns (29 points à 9/11 aux tirs, 8 rebonds) des grands soirs.

Derrière les deux superstars, trois Français tenteront de se faire une place dans la lumière côté Knicks. Guerschon Yabusele, qui a disputé 4 minutes face au Magic, mais aussi Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet, pourront – si Mike Brown fait appel à leurs services – apporter ce mardi soir leur pierre à l’édifice du potentiel premier titre de la franchise depuis plus de 50 ans, qui se fait attendre par les fans.

Le match sera donc diffusé en direct sur Amazon Prime à partir de 2h30 du matin dans la nuit de mardi à mercredi. Entre un premier titre pour Victor Wembanyama en NBA et une malédiction à rompre chez les New-Yorkais, la rencontre promet quoi qu’il arrive de rentrer dans l’histoire d’un des deux camps !