Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite ! » : Vafessa Fofana réagit après sa grave blessure au tendon d’Achille

Betclic ELITE – Leader incontesté du collectif gravelinois dont il est le capitaine, Vafessa Fofana est revenu sur sa rupture du tendon d’Achille contractée face à Bourg le 14 décembre, se disant prêt à "relever ce défi et surmonter cette épreuve pour revenir encore plus fort".
|
00h00
Résumé
Écouter
« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite ! » : Vafessa Fofana réagit après sa grave blessure au tendon d’Achille

Vafessa Fofana s’est exprimé pour la première fois sur la grave blessure au tendon d’Achille qui l’éloignera « de très longs mois » des terrains avec Gravelines.

Crédit photo : FOXAEP

Le BCM Gravelines Dunkerque n’avait pas besoin de cela… Dans une saison déjà difficile sur le plan comptable (2 victoires en 11 journées), les Maritimes ont perdu sur blessure leur capitaine Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans), après 14 minutes de jeu face à Bourg-en-Bresse dimanche 14 décembre.

LIRE AUSSI

Les examens médicaux ont confirmé les craintes du club et des observateurs : le leader nordiste souffre d’une rupture du tendon d’Achille, qui l’éloignera « de très longs mois » des parquets selon les mots du club lundi. Au lendemain de « la tombée du verdict », Vafessa Fofana a pris la parole sur les réseaux sociaux du club.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Vafessa Fofana.jpg
Vafessa FOFANA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 33 ans (12/06/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#60
REB
3,8
#51
PD
2,5
#56

Conscient qu’il a contracté « une des plus grosses blessures pour un sportif professionnel », Vafessa Fofana est d’abord revenu sur le choc que cela représente, lui dont la discipline est montrée en exemple dans le Nord. « L’avoir à mon âge… On ne s’y attend vraiment pas, surtout quand on fait tout pour être en forme. Mais cela fait partie de la vie, c’est une épreuve », relativise-t-il.

« Je vais surmonter cette épreuve pour revenir encore plus fort, vraiment plus fort »

Pas abattu pour autant, l’ancien Choletais assure être déjà prêt à se relever, grâce à son tempérament : « Vous me connaissez. Je suis un gars qui ne lâche rien, un battant. Je vais relever ce défi et surmonter cette épreuve pour revenir encore plus fort, vraiment plus fort. »

« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite », conclut-il alors que la saison du BCM « est compliquée. Mais on ne va pas lâcher, rien lâcher du tout.Même si je suis sur le côté, je serai là pour pousser, et tout faire pour que le BCM reste en vie, en Betclic ELITE. »

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite ! » : Vafessa Fofana réagit après sa grave blessure au tendon d’Achille
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
Matthias Flosse arrive en renfort à Tarbes-Lourdes
NM1
00h00Un nouvel intérieur dans les Pyrénées : Matthias Flosse rejoint Tarbes-Lourdes
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
Guillaume Vizade s’impose comme l’une des figures montantes du coaching français
Betclic ELITE
00h00[Vidéo LNB] Un coach français bientôt en NBA ? Portrait de Guillaume Vizade, le Guardiola du basket français
À l’étranger
00h00West Asia Super League : Joffrey Lauvergne en patron, Kuwait Sports Club corrige Al Arabi
Jordan Ratton quitte le Stade Rochelais et rejoint Poitiers
ELITE 2
00h00Jordan Ratton quitte La Rochelle pour Poitiers
William Gneze retrouve Frank Kuhn
NM1
00h00William Gneze de retour à Mulhouse : l’émotion, puis l’ambition retrouvée
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE : « Il est temps de faire évoluer les championnats »
Willem Brandwijk va tenter de se relancer en Allemagne après son départ d'Aix-Maurienne
À l’étranger
00h00Willem Brandwijk d’Aix-Maurienne à la deuxième division allemande
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup
NBA
00h00Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup
NBA
00h00Cooper Flagg bat le record de LeBron James et devient le plus jeune joueur NBA à marquer 40 points
NBA
00h00ITW Kyshawn George, l’ancien chalonnais devenu révélation des Wizards : « À l’Élan, j’étais à des années-lumières de la NBA »
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
NBA
00h0048 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
1 / 0