« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite ! » : Vafessa Fofana réagit après sa grave blessure au tendon d’Achille

Le BCM Gravelines Dunkerque n’avait pas besoin de cela… Dans une saison déjà difficile sur le plan comptable (2 victoires en 11 journées), les Maritimes ont perdu sur blessure leur capitaine Vafessa Fofana (2,00 m, 33 ans), après 14 minutes de jeu face à Bourg-en-Bresse dimanche 14 décembre.

Les examens médicaux ont confirmé les craintes du club et des observateurs : le leader nordiste souffre d’une rupture du tendon d’Achille, qui l’éloignera « de très longs mois » des parquets selon les mots du club lundi. Au lendemain de « la tombée du verdict », Vafessa Fofana a pris la parole sur les réseaux sociaux du club.

Notre capitaine Vafessa Fofana a un message pour vous 💬 #MoreThanTheNorth pic.twitter.com/e906mnVDK6 — BCM Basketball (@BCMBasket) December 16, 2025

PROFIL JOUEUR Vafessa FOFANA Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 33 ans (12/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #60 REB 3,8 #51 PD 2,5 #56

Conscient qu’il a contracté « une des plus grosses blessures pour un sportif professionnel », Vafessa Fofana est d’abord revenu sur le choc que cela représente, lui dont la discipline est montrée en exemple dans le Nord. « L’avoir à mon âge… On ne s’y attend vraiment pas, surtout quand on fait tout pour être en forme. Mais cela fait partie de la vie, c’est une épreuve », relativise-t-il.

« Je vais surmonter cette épreuve pour revenir encore plus fort, vraiment plus fort »

Pas abattu pour autant, l’ancien Choletais assure être déjà prêt à se relever, grâce à son tempérament : « Vous me connaissez. Je suis un gars qui ne lâche rien, un battant. Je vais relever ce défi et surmonter cette épreuve pour revenir encore plus fort, vraiment plus fort. »

« Ne vous inquiétez pas, ‘Vaf’ La Rage’ reviendra très vite », conclut-il alors que la saison du BCM « est compliquée. Mais on ne va pas lâcher, rien lâcher du tout.Même si je suis sur le côté, je serai là pour pousser, et tout faire pour que le BCM reste en vie, en Betclic ELITE. »