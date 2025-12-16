Recherche
NBA

Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup

NBA - Les Spurs envisagent de faire sortir Victor Wembanyama du banc face aux Knicks en finale de la NBA Cup ce mardi. Une stratégie qui s'est avérée payante contre Oklahoma City en demi-finale.
00h00
Victor Wembanyama pourrait débuter sur le banc lors de la finale de la NBA Cup

Victor Wembanyama est déjà sorti du banc contre OKC en demi-finale de la NBA Cup

Crédit photo : Kirby Lee-Imagn Images

Après avoir brillé en sortant du banc pour la première fois de sa carrière lors de la demi-finale contre Oklahoma City, Victor Wembanyama pourrait connaître le même sort mardi en finale de la NBA Cup face aux New York Knicks. L’entraîneur de San Antonio, Mitch Johnson, étudie sérieusement cette option pour gérer au mieux le retour de blessure de sa star française.

Une stratégie gagnante contre le Thunder

Samedi, Wembanyama a fait son retour après une absence de 12 matchs en raison d’une blessure au mollet. Utilisé avec parcimonie (21 minutes), le Français a été décisif avec 22 points au total, dont 15 dans le seul quatrième quart-temps, permettant aux Spurs de renverser Oklahoma City.

« C’est un mélange de différentes opinions », a confié Wembanyama concernant son utilisation. « Mais je suis prêt. Même moi, j’aurai ma propre opinion. Ce sera aussi basé sur mes pensées et celles du staff. Je viens de dire un tas de rien. Mais en gros, nous allons en discuter. »

L’impact du prodige de 21 ans a été immédiat : ses trois premières possessions se sont soldées par trois rebonds, un panier en contre-attaque et une passe décisive pour un 3-points de Dylan Harper. Cette performance a convaincu le staff technique de la pertinence de cette approche prudente.

Les Knicks prévenus des capacités offensives de Wembanyama

Josh Hart, arrière des Knicks, garde un souvenir cuisant de la dernière confrontation face à Wembanyama lors du match de Noël de la saison passée. « Il peut shooter comme un dieu », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec ESPN. « Il est polyvalent. »

Ce jour-là, la star française avait compilé 42 points, 18 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception, avec 6 paniers à 3-points réussis, malgré la défaite 117-114 de San Antonio.

« Nous ne sommes pas à un stade où nous serons négligents avec ses minutes », a expliqué Johnson. « Nous voulons nous assurer d’apprendre ou de continuer à apprendre de ce qui s’est passé. Cela ne signifie pas que nous avons les réponses. Mais nous ne disons pas simplement : ‘Oh, maintenant nous sommes de retour’. »

Pour les Knicks, qui restent sur cinq victoires consécutives et un bilan de 9 victoires en 10 matchs, contenir Wembanyama sera la clé pour décrocher le titre de la NBA Cup mardi à Las Vegas.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
