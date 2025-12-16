Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Sylvain Lautié plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE : « Il est temps de faire évoluer les championnats »

Betclic ELITE - Sylvain Lautié a livré une prise de position forte sur l’avenir de la Betclic ELITE. Invité de NoA Basket, l’entraîneur du SLUC Nancy estime que le modèle actuel est arrivé à bout de souffle et milite pour une ligue fermée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Lautié plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE : « Il est temps de faire évoluer les championnats »

L’entraîneur de Nancy plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE

Crédit photo : pledez

Au surlendemain de la victoire de Nancy face à Paris, Sylvain Lautié était l’invité de NoA Basket ce lundi 15 décembre. Interrogé par Freddy Vétault, l’entraîneur du SLUC Nancy a livré une analyse sans détour de la Betclic ELITE et de son évolution, plaidant pour un changement profond du modèle des championnats professionnels français.

LIRE AUSSI

Pour Sylvain Lautié, le basket professionnel français doit entrer dans une nouvelle ère. Le technicien nancéen estime que la structure actuelle atteint ses limites, malgré la bonne santé de certains clubs. « Il est temps de faire évoluer les championnats », a-t-il assuré, se félicitant au passage d’un SLUC « bien installé, bien structuré ».

« Il est temps de faire une ligue fermée »

Le coach du SLUC est allé plus loin en défendant ouvertement l’idée d’une ligue fermée, sans montée ni descente, à l’image du modèle NBA.


« On ne peut pas avoir Orléans en Pro B (ELITE 2), il est temps de faire une ligue fermée », a-t-il lancé, avant de pointer les incohérences économiques du système actuel. « On ne peut pas dire à nos concitoyens qu’on investit 90 millions dans une salle pour que tout d’un coup, le club descende en Nationale 1 et il n’y a plus de match », a-t-il déploré.

Des infrastructures sans équipes de l’élite, un non-sens selon Lautié

Sylvain Lautié a également évoqué les nouvelles enceintes sportives construites en France, qu’il juge incompatibles avec un modèle instable. « On l’a vu, il y a une belle arena à Reims, cette arena elle mérite aussi une équipe de Betclic ELITE », a-t-il poursuivi, avant de s’attaquer au cadre juridique des clubs.

« La loi de 1901, elle date de 1901. À un moment donné il est temps de passer à un autre modèle », a-t-il estimé, dans des propos tenus sur NoA Basket.

LIRE AUSSI

« Boulazac mérite d’être en Betclic ELITE »

Contrairement aux idées reçues, une ligue fermée n’exclurait pas selon lui les clubs hors des grandes métropoles.

« J’ai coaché à Boulazac, Boulazac ce n’est pas une petite ville, c’est le club d’un département ou même d’une région. Le club mérite d’être en Betclic ELITE », a défendu Sylvain Lautié. « Ils ont 5 500 personnes dans le public et je suis sûr que s’il y avait une garantie, ils auraient la capacité de passer la salle à 7 000 », a-t-il ajouté, réaffirmant son souhait d’en finir avec un modèle qu’il juge « obsolète », celui « de monter et de descendre ».

Nancy
Nancy
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cambouis
Merci Mr Lautier, une ligue fermée mais avec tous les clubs oû je suis passé Parler de la loi 1901 ( loi sur les associations)...n'a rien à voir avec les clubs actuels qui sont tous pros Passer cette blague, à quoi cela servira? La pro B....reste en pro B...personne ne descend...huuum
Répondre
(0) J'aime
dem7
Oui il n'y aurait plus aucun enjeu sportif... Au contraire ça serait bien pire le format qu'il défend l'élite 2 deviendrait une ligue de développement et plus personne ne s'y intéresserait et la N1 n'en parlons pas Du coup il n'y aurait plus que 16 voire 18 clubs pros en France... Quelle avancée extraordinaire ça nous ferait 🤣
Répondre
(1) J'aime
thorir
Je pense qu'il faut comprendre que ça ne s'appliquerait qu'à la division d'élite d'un pays qui serait la seule à être gérée par une ligue professionnelle et que les divisions inférieures repasseraient sous l'égide de la FFBB et d'un systeme pyramidal. Ca pourrait éventuellement s'entendre et se discuter si ce n'était pas interdit par la FIBA
Répondre
(0) J'aime
dokken
Et qui choisit les clubs ? Sylvain Lautié ? J'aurai bien aimé la meme interview quand le SLUC crevait en proB... (la belle epoque ) parce qu'ils payaient les factures des années Fra.
Répondre
(3) J'aime
jeanluc
Dérive façon NBA où le seul enjeu du sport reste de produire un spectacle et de ramasser du fric, avec des places vendues à prix d'or. Plus aucun frisson là-dedans, et des équipes composées à 100% de mercenaires étrangers. M. Lautié, vous venez de baisser énormément dans l'estime que j'avais pour vous et votre travail.
Répondre
(3) J'aime
roblackman
100 % d'accord avec lui , il faut en finir avec le mécénat sportif. Actuellement ceux qui investissent dans les clubs perdent trop d'argent, et il y un risque de dépréciation avec une descente à l'échelon inférieur.
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Investir, c'est prendre le risque de perdre de l'argent - comme d'en gagner. Le sport pro fonctionne de la même manière, à ce niveau, que n'importe quelle activité économique. Oh, au fait : sans ce présumé "mécénat sportif", comment on fait ? Et, accessoirement, pourquoi d'aucuns investissent-ils dans le sport ? Dans le contexte actuel s'entend.
Répondre
(0) J'aime
supp01
A défaut de ligue fermée il y avait déjà eu les wildcards pour Rouen et sa KinderArena ainsi que pour le CCRB qui allait voir l'arena de Reims se construire. on a vu le résultat...... pour ce brave Mr Lauthié l'élite du basket français se résumerait donc à la jauge de sa salle ?? qu'il se méfie car il y a partout en France des équipements bien plus modernes avec une capacité supérieure à celle de Jean Veille.
Répondre
(1) J'aime
valduhavre
Tiendrait-il le même discours si l'équipe qu'il entraîne n'était pas en ProA? Monsieur Lautié souhaite la mort du basket sous l'autel de la rentabilité à court terme. Court terme car, sans enjeu sportif, l'intérêt du public fanerait. Ou alors est-il pour l'adoption des règles NBA en plus d'adopter le business model? Parce que là, oui, pour voir du spectacle ou lieu du sport, il y aurait du public. Mais voir de la zone sans enjeu pour les 2/3 des équipes passée la mi-saison, les salles seront vides!
Répondre
(1) J'aime
cevisa
Alors là j'ai beau être nancéien je suis pas du tout d'accord avec Lautié... Nous savons très bien qu'il se permet de dire ça car il est coach d'une des plus grande agglomération du championnat, il n'aurait pas le même discours à Saint-quentin ou au Portel qui mérite clairement d'être dans l'élite mais qui ne serait pas envisager pour une ligue fermé. Mon plus beau souvenir avec le sluc c'est la remontée en élite après 5 saisons en pro B, et c'est la peur de redescendre qui a animé une bonne partie des dernières saisons... Ce qui est beau avec le sport en Europe, c'est que en principe n'importe quel club peut partir de l'échelon le plus bas et finir par jouer une coupe d'europe, c'est dommage de perdre tout ça. Et sinon économiquement c'est la descente qui a permis a notre club de se restructurer, et maintenant on a enfin club qui ne perd plus d'argent. En plus, sans douter de la ferveur des supporters en question, mais sur le long terme qui va regarder la pro B si il y a aucune chance de monter en pro A et que la seule conséquence de faire une bonne saison c'est de perdre tout ses meilleurs joueurs ? Et enfin si le système de ligue fermé fonctionne bien aux États-Unis, c'est surtout grâce à la draft qui permet de rééquilibrer les différents clubs, comment on fait pour faire pareil en France ?On fait une draft avec tout les jeunes qui sont en espoir ? Dans ce cas quel est l'intérêt d'investir dans la formation si tu peux juste récupérer les pépites des autres clubs en terminant dans les derniers...
Répondre
(1) J'aime
thorir- Modifié
Hm... On peut évidemment débattre de l'idée mais pour l'instant le point le plus important c'est que de toute façon la LNB n'a absolument pas la possibilité de prendre ce genre de décisions, puisque la FIBA impose le systeme pyramidal de montées/descentes sauf exceptions aux critères particuliers (ligues "saisonnières" comme la CEBL canadienne, Porto-Rico ou particulièrement enclavées et ne participant pas à de compétition continentale comme l'Australie ou la NZ) dont la France ne fait pas partie Puis l'architecture FIBA repose sur ce systeme pyramidale, si tu la fais sauter pour des compétitions domestiques, il n'y a plus de frein pour les coupes d'Europe ou autres superligues continentales. La victoire contre Paris l'a mis d'un peu trop bonne humeur haha Par contre il y'a des moyens de contourner ça, c'est un peu ce que fait la liga ACB en imosant un budget minimal et une capacité minimale d'arena à 5000 places pour l'instant et possiblement bientot revue à la hausse, ça a entrainé plusieurs refus d'accession dans les dernieres décennies. En France on se rappelle que Blois a aussi été bloqué pour son accession dans l'Elite pour un centre de formation non agréé, donc ce genre de restrictions structurelles ne semblent pas illégales
Répondre
(0) J'aime
grocanar
moi je suis d'accord avec lui mais seulement si onexclue Nancy de la ligue fermé.
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Drôle d'idée. Et drôle de raisonnement. "J'ai une grande salle donc je peux conserver ma place même si mon équipe est nulle" ? Il y a tout de même de nombreux critères à respecter pour mériter une place dans l'élite d'un sport, l'équipement n'en est que l'un. Par ailleurs, est-ce qu'une ligue fermée conduirait à un modèle économique plus rentable ? À l'échelle européenne, si l'on regarde l'exemple de l'Euroleague (semi-fermée), il ne semblerait pas que ça soit le cas. Enfin, je ne vois pas bien en quoi le modèle actuel, basé sur les résultats sportifs, serait "en bout de course". Si l'on regarde, le foot a le même, il y a des clubs avec un gros stade qui ne sont pas en D1 et ce n'est pas ça qui pose problème. Mais bon, de toutes manières, ni la LNB ni la FFBB ni la FIBA Europe n'avaliseraient un tel truc, ce que Sylvain Lautié sait très bien...
Répondre
(0) J'aime
cevisa
Faisons une ligue fermé, ça fonctionne si bien en euroligue et en eurocup avec pourtant les plus grands clubs du continent !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
À l’étranger
00h00West Asia Super League : Joffrey Lauvergne en patron, Kuwait Sports Club corrige Al Arabi
Jordan Ratton quitte le Stade Rochelais et rejoint Poitiers
ELITE 2
00h00Jordan Ratton quitte La Rochelle pour Poitiers
William Gneze retrouve Frank Kuhn
NM1
00h00William Gneze de retour à Mulhouse : l’émotion, puis l’ambition retrouvée
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié plaide pour une ligue fermée en Betclic ELITE : « Il est temps de faire évoluer les championnats »
NBA
00h00ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »
Willem Brandwijk va tenter de se relancer en Allemagne après son départ d'Aix-Maurienne
À l’étranger
00h00Willem Brandwijk d’Aix-Maurienne à la deuxième division allemande
Amaël L'Etang s'impose comme un joueur majeur à Dayton
NCAA
00h00Amaël L’Étang et Yaphet Moundi en vue avant l’entrée dans les matches de conférence
Andrew Albicy lors de son dernier match en équipe de France A en France, à Rouen le 28 novembre
Podcast
00h00La dernière fenêtre d’Andrew Albicy, racontée par Nicolas Lang dans Mauvaise Lang
Trapani devrait être en tête de Serie A, sans sa pénalité sportive
Basketball Champions League
00h00Proche de la disparition, le club italien de Trapani gagne un 10e match de suite… avec un joueur-entraîneur !
Ali Traoré
Coaching
00h00Ali Traoré, le jeu lui manquait : l’ancien international français se relance dans le coaching
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00ITW Kyshawn George : « Jouer à Chalon m’a appris à être un professionnel très tôt »
NBA
00h00Jalen Brunson obtient des voix à l’élection du maire de New York… sans être candidat
NBA
00h0048 points, un record historique, et pourtant la défaite : la nuit folle de Stephen Curry
NBA
00h00« Je ne pensais plus au basket » : Victor Wembanyama se confie sur sa thrombose veineuse
Rudy Gobert au dunk devant Maxime Raynaud
NBA
00h00Duel écourté entre Gobert et Raynaud, mais remporté par le vétéran
Zaccharie Risacher
NBA
00h00Zaccharie Risacher marque 15 points en 21 minutes, les Hawks s’imposent sur le fil face à Philadelphie
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
1 / 0