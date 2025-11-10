Recherche
Betclic Élite

Sylvain Lautié rappelle quel est le budget du SLUC Nancy : « Cette pression, c’est incompréhensible ! »

Betclic ELITE - Après sa victoire contre Cholet (91-87), le SLUC Nancy affiche désormais un bilan de trois victoires pour quatre défaites. Critiqué en début de saison, Sylvain Lautié a livré un discours fort dans L’Est Républicain, pointant du doigt les attentes jugées excessives autour d’un groupe encore en construction.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Lautié rappelle quel est le budget du SLUC Nancy : « Cette pression, c’est incompréhensible ! »

Sylvain Lautié trouve le début de saison du SLUC Nancy cohérent compte-tenu des blessures et de son budget

Crédit photo : Victor Lecomte

Le SLUC Nancy a retrouvé des couleurs vendredi soir en dominant Cholet, l’une des belles équipes du début de saison de Betclic ÉLITE. Avec ce succès, les Lorrains respirent un peu mieux après un départ marqué par les blessures et les doutes. Dans L’Est Républicain, Sylvain Lautié, l’un des entraîneurs les plus expérimentés du championnat, a tenu à remettre les choses en perspective face à une pression qu’il juge démesurée.

LIRE AUSSI

« Cette pression, c’est incompréhensible ! »

Le technicien parisien n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer les exigences des supporters concernant son club, alors qu’il ne dispose que du 12e budget (sur 16) de Betclic ELITE : « Cette pression, c’est incompréhensible ! Nous sommes partis sur un nouveau cycle. Notre budget est bien tenu. D’autres prennent des risques et je peux vous dire qu’il y aura des éclats en fin de saison… De quel droit peut-on attendre de nous qu’on soit dans le top 6 ? C’est aberrant… »

Le vainqueur de la Coupe Korac 2002 a également rappelé le contexte difficile du début de saison, marqué par les absences de trois joueurs majeurs, son axe 1-3-5 composé de Enzo Goudou-Sinha – Mohammad AminiStéphane Gombauld. « Nous avons une équipe complètement neuve. La présaison n’a servi à rien. Amini n’était pas là, ensuite Gombauld s’est blessé… Après quinze jours de préparation, j’ai fait marche arrière parce que je sentais que je mettais l’équipe dans une mauvaise direction dans le jeu collectif et tactique… Nous construisons avec des jeunes. »

LIRE AUSSI

Un SLUC en progrès constant

Si le public du Palais des Sports Jean-Weille fait toujours autant le plein, qu’il met la pression sur son équipe fétiche, la dynamique semble désormais positive pour les Couguars. En s’imposant contre Cholet, Nancy a confirmé les progrès entrevus face à la JL Bourg et à Boulazac. L’abnégation défensive et la solidarité retrouvée offrent des signaux encourageants.

« Ce n’est pas de la forfanterie, mais je pense que nous commençons à enchaîner les belles performances », a conclu Sylvain Lautié, confiant pour la suite.

Prochain rendez-vous pour le SLUC : un déplacement chez un mal-classé, Saint-Quentin, où les Nancéiens tenteront d’équilibrer leur bilan avant la trêve internationale.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
