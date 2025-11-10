La folle statistique : Nadir Hifi est le meilleur scoreur du monde à la minute !

Meilleur marqueur de l’EuroLeague avec le 49e temps de jeu. Deuxième meilleur marqueur de Betclic ÉLITE (eh oui, Landers Nolley II est devant !) avec le 96e temps de jeu. Encore 24 points en 18 minutes ce dimanche contre Limoges. Depuis le début de saison, Nadir Hifi affole les compteurs, et l’expression semble même bien trop faible pour caractériser cela…

En Betclic ÉLITE, Nadir Hifi tourne à 20,3 points en moins de 19 minutes par match, soit une moyenne de 1,08 point par minute jouée. Un chiffre évidemment inédit dans l’histoire du championnat de France ! Et quasiment inégalé à l’échelle planétaire puisqu’il faut remonter jusqu’à la saison 2022/23 pour trouver trace, au sein de la permissive ligue chinoise, d’une telle moyenne : Eugene German, avec 1,10 point par minute sous les couleurs de Quingdao.

Devant Giannis, Doncic et SGA !

Actuellement, en ne prenant en compte que la Betclic ÉLITE, Nadir Hifi est tout simplement le scoreur le plus rentable du monde !

Si l’on excepte Peter Obleng, qui a cumulé 42 points en 35 minutes lors de deux rencontres de qualification pour la BAL avec l’obscure équipe ougandaise de Namuwongo, seuls quatre joueurs soutiennent la comparaison avec le Prince de Paris.

Parmi eux, un petit phénomène de la LNA suisse, Londell King (191 points en 185 minutes, soit 1,03 unité par minute), qui ne devrait logiquement pas s’éterniser à Lugano, et… trois superstars NBA. S’il est difficile de comparer les championnats et leurs contextes, Nadir Hifi fait mieux que tous les plus grands marqueurs de l’Association, même Luka Doncic et ses 37 points de moyenne avec les Lakers, ramenés à « seulement » 1 à la minute.

Shai Gilgeous-Alexander plafonne à 0,96, comme l’an dernier lors de sa saison de MVP, tandis que Giannis Antetokounmpo est le plus rentable avec 1,04 point à la minute. Le Grec tutoie le mythique Wilt Chamberlain qui détient la plus haute moyenne de l’histoire, le seul à avoir bouclé une saison avec plus de 1 point à la minute.

Le premier à plus d’un point la minute en Betclic ÉLITE ?

Avec ses 122 points en 113 minutes de Betclic ÉLITE, Nadir Hifi peut se fixer l’objectif de devenir le premier joueur de l’histoire de Betclic ÉLITE à boucler d’une saison avec plus d’un point à la minute.

Le Strasbourgeois a déjà été le plus rentable des deux derniers exercices, mais ses précédentes moyennes traduisent sa nouvelle dimension : 0,77 point en 2024/25 et 0,72 en 2023/24.

« Seulement » 4e avec l’EuroLeague

Son statut de scoreur le plus rentable du monde est toutefois à nuancer si on ajoute l’EuroLeague. S’il domine tout autant dans la compétition reine, le seul à plus de 20 points de moyenne avec Timothé Luwawu-Cabarrot, l’ancien arrière du Portel est légèrement en retard sur le rythme du point par minute (199 en 209).

Par conséquent, si l’on ajoute les rencontres d’EuroLeague à celles de Betclic ÉLITE, Nadir Hifi « chute » à 0,997 point par minute. Ce qui le placerait dès lors derrière Giannis Antetokounmpo, Londell King et Luka Doncic. Sachant qu’une éruption mardi face au Panathinaïkos Athènes pourrait de nouveau bouleverser la hiérarchie mondiale…

Le Top 10 des scoreurs les plus rentables de la planète* :

