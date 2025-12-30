Cette fois, Jean-Baptiste Lecrosnier va bien quitter la JL Bourg

Pas franchement la rencontre la plus excitante des fêtes pour la JL Bourg, arrivant après les derbys bouillants contre l’Élan Chalon et l’ASVEL, la réception du Panionios Athènes sera pourtant certainement la plus émouvante pour Jean-Baptiste Lecrosnier (48 ans), l’adjoint historique de Frédéric Fauthoux dans l’Ain.

« Je pars en excellents termes avec la JL Bourg »

Déjà censé quitter le club burgien au terme de la saison dernière, afin de redevenir n°1, le Breton (qui n’avait pas trouvé le poste auquel il aspirait) avait finalement accepté de rempiler pour une mission courte durée au cours de l’été, suite au licenciement de Slobodan Savovic.

Le staff ayant totalement été renouvelé, avec les arrivées de Jonathan Nebout, Marius Leonavicius et Sammy Mejia, Jean-Baptiste Lecrosnier était revenu pour assurer une forme de continuité, enfilant notamment le costume d’entraîneur principal lors de la préparation lorsque Frédéric Fauthoux était avec l’équipe de France.

Interrogé par Le Progrès, l’ancien entraîneur de Nantes, qui a offert à l’Hermine le seul trophée de son histoire avec la Leaders Cup Pro B 2020, a confirmé qu’il ne serait pas prolongé à l’issue de l’expiration le 31 décembre. « Je suis très content d’avoir pu faire partie de ce club et de cette aventure. Je pars en excellents termes avec la JL Bourg », indique-t-il.

Sur le marché des coachs pour l’ÉLITE 2 ?

Arrivé en Bresse en même temps que Freddy Fauthoux, Jean-Baptiste Lecrosnier a tissé une relation humaine forte avec son n°1 et a contribué aux meilleurs résultats de l’histoire du club : trois demi-finales successives en Betclic ÉLITE, ainsi qu’une finale d’EuroCup en 2024.

« Devenir adjoint n’était surtout pas un recul », nous disait-il en 2023. « Cela se fait régulièrement ailleurs, comme en NBA, beaucoup moins en France. C’est une posture différente, dans la prise de décision et le coaching, qui doit me permettre de progresser. J’avais souvent réfléchi à cette étape dans ma carrière et je la vois comme une avancée pour repartir derrière diriger une équipe. »

Sans projet concret pour le moment, le Rennais figurera certainement sur le marché des coachs disponibles pour l’ÉLITE 2, appelé à venir renverser des situations mal embarquées en deuxième partie de saison.