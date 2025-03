Désireux de redevenir head coach, Jean-Baptiste Lecrosnier va quitter la JL Bourg

Alors qu’on aurait pu l’imaginer mener la présaison 2025/26 de la JL Bourg en l’absence de Frédéric Fauthoux, retenu par l’EuroBasket, Jean-Baptiste Lecrosnier ne sera pas aux manettes des premières semaines burgiennes de la saison prochaine.

Jean-Baptiste Lecrosnier partira à la fin de la saison du Club Assistant-coach de Frédéric Fauthoux depuis son arrivée à la tête de l’équipe en 2022, Jean-Baptiste Lecrosnier s’envolera vers de nouvelles opportunités cette fin de saison. 🔗 https://t.co/4JnqBEKVLZ pic.twitter.com/M1m1kTtoyM — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) March 25, 2025

Assistant-coach depuis 2022 à Bourg-en-Bresse, particulièrement complémentaire du technicien landais, Jean-Baptiste Lecrosnier va reprendre sa liberté, désireux de redevenir n°1, comme il ne l’avait jamais caché. « Devenir adjoint n’était surtout pas un recul », clamait-il en 2023. « Cela se fait régulièrement ailleurs, comme en NBA, beaucoup moins en France. C’est une posture différente, dans la prise de décision et le coaching, qui doit me permettre de progresser. J’avais souvent réfléchi à cette étape dans ma carrière et je la vois comme une avancée pour repartir derrière diriger une équipe. »

L’heure est donc venue, même si le Rennais ne disposerait, pour l’instant, pas d’une offre concrète sur la table. Lors de sa première expérience de head coach, il avait mené Nantes vers une finale de playoffs (en 2017) et le seul trophée de son histoire (Leaders Cup Pro B 2020), avant d’être remercié en janvier 2022.

« Une collaboration particulièrement fructueuse »

« J’ai choisi de redevenir assistant à Bourg pour travailler sur le très haut niveau et viser à progresser dans mon métier de coach », explique-t-il dans le communiqué burgien. « Au-delà de l’aventure humaine, qui a rempli mes espérances au-delà de ce que j’aurai pu imaginer, je vais quitter le club en cette fin de saison en ayant progressé auprès de Freddy et des autres collaborateurs. La saison n’est pas terminée, nous avons encore des objectifs collectifs à atteindre et je vais donner le maximum pour partir avec la satisfaction du devoir accompli jusqu’au bout. »

Ainsi, la Jeu va devoir trouver un nouvel homme de confiance pour Frédéric Fauthoux. Un besoin d’autant plus impérieux que le sélectionneur des Bleus sera absent (espérons le) jusqu’au lundi 15 septembre, soit pendant la majorité de la préparation. « La collaboration avec Jean-Baptiste a été particulièrement fructueuse », salue le président Julien Desbottes. « Il a toujours adopté une posture très claire vis-à-vis du club : on savait qu’il venait ici dans une forme d’apprentissage, mais qu’il avait également beaucoup à nous apporter. On a l’impression que Jean-Baptiste a toujours fait partie du club. Humainement, travailler avec lui est vraiment facile. Il s’est intégré dès les premiers jours, et ce, à tous les niveaux du club : collaborateurs, staff, bénévoles, partenaires… »