Billy Donovan vers une prolongation aux Bulls malgré l’intérêt des Knicks

Les Chicago Bulls ont entamé des discussions pour prolonger le contrat de leur entraîneur Billy Donovan, selon les informations rapportées par Marc Stein. Cette démarche intervient alors que les New York Knicks avaient manifesté leur intérêt pour le technicien de 59 ans.

The Knicks' request to speak to Billy Donovan was denied and that appears to have helped spark a new Bulls deal.

Donovan's previous extension, said to have one year remaining, was secured entering 2022-23 but not immediately announced until late November of that season. https://t.co/U9vT1C0M6M

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 15, 2025