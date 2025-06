Au terme d’un match suffocant, OKC parvient à égaliser 2-2 contre Indiana

Après avoir perdu le Match 1 à domicile et ne pas avoir réussi à se venger lors du Match 3 à l’extérieur, les joueurs de l’Oklahoma City Thunder étaient déjà dos au mur lors de ce Match 4 des finales NBA. Il leur fallait l’emporter à Indiana pour éviter d’être menés 3-1, ce qui conduit à une défaite finale dans 97% des cas dans l’histoire de la ligue. C’est donc avec « l’énergie du désespoir » qu’ils se sont présentés à la Gainbridge Fieldhouse, comme l’a expliqué le MVP Shai Gilgeous-Alexander à ABC.

La rencontre est partie à toute vitesse dans le premier quart-temps, avec énormément de jeu en transition après des interceptions et pertes de balles. Quasiment 70 points ont été inscrits par les deux équipes dans ces premières douze minutes (35-34). Or, il est très difficile de battre les Pacers – comme leur nom l’indique – à ce jeu-là. C’est pourquoi le Thunder a essayé de ralentir le rythme dans le reste du match. Avec notamment un Gilgeous-Alexander qui a fait à peu près ce qu’il voulait sur demi-terrain (35 points à 12/24 aux tirs). Mais les Pacers ont tout de même basculé devant à la pause (60-57).

Dans le troisième quart-temps, les hommes de Rick Carlisle ont remué le couteau dans la plaie en atteignant même les 10 points d’écart pour la première fois de la série sur un dunk d’Obi Toppin (17 points, 7 rebonds), à 86-76. Mais le Thunder a réussi à revenir à égalité quelques minutes plus tard, et les deux équipes se sont tirées la bourre. Jusqu’à un mi-distance de SGA à 2 minutes 30 du terme, qui a permis à son équipe de mener au score pour la première fois de la deuxième période (103-104).

SGA COMES UP HUGE IN GAME 4 ⚡️🚨

35 points.

15 in the 4th.

3 steals.

THE #KiaMVP DELIVERS IN A MASSIVE MOMENT FOR OKC! pic.twitter.com/uPjnixOSID

— NBA (@NBA) June 14, 2025