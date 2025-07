Alen Omic change d’avis : neuf ans après, il signe son retour avec l’équipe de Slovénie !

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Neuf ans après sa dernière sélection, le 17 septembre 2016 contre l’Ukraine, Alen Omic (2,15 m, 33 ans) est de retour en sélection slovène. Il a participé à son premier entraînement à Ljubljana ce mercredi matin.

Slovenska članska reprezentanca nadaljuje s treningi v Stožicah, ekipi pa se je danes pridružil tudi Alen Omić. 💪🏼#mojtim pic.twitter.com/dTLZGmmGKU — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 30, 2025

Il y a seulement 24 heures, quand la presse slovène explorait les possibilités de remplacement pour Josh Nebo, forfait pour l’EuroBasket, le nom du pivot d’origine bosnienne apparaissait pourtant encore comme « hors de question ».

Autrefois écœuré par la fédération slovène

Il faut dire aussi que l’ancien pivot de la JL Bourg et des Metropolitans 92, n°1 virtuel de Betclic ÉLITE à l’évaluation (21,4, mais pas assez de matchs disputés) a toujours été virulent dans la presse à l’égard de la fédération, qui n’a eu de cesse de naturaliser des étrangers à son poste (Anthony Randolph, Jordan Morgan, Mike Tobey, Josh Nebo) alors que lui est arrivé en Slovénie à l’âge de 14 ans et y a effectué tout son cursus basket, international U18 et U20, vu lors de la Coupe du Monde 2014 et l’EuroBasket 2015. Il avait notamment été particulièrement meurtri par le passeport accordé à Randolph pour le championnat d’Europe 2017, où la Slovénie a remporté le seul titre de son histoire, alors que lui avait participé à toutes les qualifications.

« J’ai voulu revenir mais ils sont tout le temps en train d’essayer de donner des passeports à d’autres joueurs », nous disait-il en septembre 2020. « J’en ai pris acte : s’ils n’ont pas confiance en moi, je ne vais pas revenir avec l’équipe nationale pour de courtes piges. Maintenant, j’ai un enfant, j’ai une femme, je veux profiter d’eux. On n’a qu’une vie, il faut passer du temps avec sa famille. L’équipe slovène veut toujours changer de système, ils utilisent la législation FIBA pour s’adapter selon leurs besoins de l’instant T, selon ce qu’il leur fait : un ailier-fort, un petit pivot ou un vrai big man comme moi… »

« En 20 minutes, on s’est mis d’accord sur tout ! »

Des années après, une conversation avec le sélectionneur Aleksander Sekulic mardi après-midi a tout remis à plat. « J’ai reçu un appel de l’entraîneur hier pour qu’on puisse se rencontrer », a révélé Omic à Mozzart Sport. « Je suis venu et la conversation a duré 20 à 30 minutes. Nous nous sommes immédiatement mis d’accord sur tout. Le sélectionneur a été surpris, mais nous n’avons pas beaucoup réfléchi ni discuté. Tout s’est si bien passé que j’ai immédiatement accepté. Je veux aider l’équipe nationale slovène, tant que j’en ai l’occasion. Je comprends bien que personne n’a de place garantie parmi les douze, à part notre meilleur joueur Luka Dončić, qu’on ne peut comparer à personne d’autre, ni en Europe ni dans le monde. C’est le meilleur. Nous devrons tous prouver notre valeur pour mériter notre place, et j’ai accepté ce défi. Toute ma carrière, je me suis battu pour gagner ma place et du temps de jeu. J’ai dit au sélectionneur que j’étais à sa disposition. Bien sûr, après neuf ans, je reviens en sélection nationale et ce sera un petit choc pour moi. Ça fait longtemps que je n’ai pas été avec ces gars. Ce sera probablement un peu étrange au début, je vais me demander ce que je fais ici, mais voilà, j’ai reçu l’appel et pourquoi ne pas en profiter maintenant pour m’imposer. J’ai tout accepté à bras ouverts, le premier entraînement m’attend déjà, on va faire connaissance tous ensemble et avancer étape par étape. »

À 33 ans, en plus de ressembler à une option par défaut pour la fédération qui aurait préféré Josh Nebo, Alen Omic aura beaucoup de choses à prouver à Katowice, s’il parvient à intégrer les 12 pour l’EuroBasket. L’ancien meilleur rebondeur de Betclic ÉLITE (avec la JL Bourg, en 2020/21) sort de la saison la plus difficile de sa carrière professionnelle, lui qui a tourné à seulement 4,6 points et 4,5 rebonds de moyenne en EuroCup et Ligue Adriatique avec le Buducnost Podgorica.