La Slovénie dépeuplée derrière Doncic : un deuxième forfait majeur confirmé !

Déjà privée de Vlatko Cancar, la Slovénie va devoir faire sans un autre élément clé lors de l’EuroBasket 2025 : Josh Nebo. L’intérieur de l’Olimpia Milan a déclaré en raison de blessures à répétition, lui qui n’a disputé que 11 matchs la saison dernière. Un coup dur pour la sélection de Luka Doncic, qui affrontera l’équipe de France dès la phase de groupes à Katowice (Pologne).

« Nous allons devoir continuer sans eux, c’est arrivé très tard, au mauvais moment, et nous sommes donc confrontés à une réalité et à un nouveau défi« , regrette le sélectionneur Aleksander Sekulic, interrogé par RTVSlo. « Ils voulaient tous les deux venir, ils l’ont clairement exprimé lors de mon entretien. Mais la pression (de Mila) était telle qu’ils ont dû renoncer à l’équipe nationale. Il est désormais trop tard pour envisager une naturalisation. Pour l’instant, nous continuons avec ceux qui sont ici, nous déciderons prochainement comment et quoi. Mais nous devons croire en ces joueurs qui sont là. Pour certains, ce sera une première, nous verrons comment cela se passe. »

Pas de remplacement

La situation est d’autant plus compliquée pour la Slovénie que les options sont limitées pour le remplacer. Le pays ne dispose plus du temps nécessaire pour naturaliser un nouveau joueur. Or, les trois autres naturalisés ne viendront pas, comme l’a confirmé Aleksander Sekulic : Mike Tobey a pris sa retraite internationale, Jordan Morgan sa retraite tout court et Alen Omic ne fait pas partie de l’équation.

Slovénie – France dès le premier tour

Ce nouveau forfait renforce les incertitudes autour de la Slovénie, qui affrontera la France dès son deuxième match du premier tour de l’EuroBasket 2025 à Katowice (Pologne), le samedi 30 août. Même si Luka Doncic sera bien de la partie, attendu en début de semaine prochaine pour lancer la préparation, les absences conjuguées de Cancar et Nebo pourraient lourdement peser sur la compétitivité de la sélection slovène dans un groupe relevé.